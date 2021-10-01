معرض مجاني لأصحاب المشروعات الصغيرة فى مطروح.. 7 أكتوبر

أعلنت محافظة مطروح انطلاق المعرض العاشر للسياحة والتسوق لبيع وتسويق منتجات الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية . بمتنزه كليوباترا الترفيهى بمدينة مرسى مطروح .
يقام المعرض خلال الفترة من 7 حتى 9 أكتوبر أكتوبر يهدف تشجيع الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة فى تسويق منتجاتهم.
ويتم الاشتراك بالمعرض من خلال التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة لتسجيل أسماءهم وذلك بدون رسوم .
وأعلنت إدارة السياحة إن المعرض يقام تحت رعاية اللواء خالد شعيب محافظ مطروح .مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.