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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مطروح تنظم معرض لاصحاب الحرف ولمنتجات الشباب

معرض مجاني لأصحاب المشروعات الصغيرة فى مطروح.. 7 أكتوبر

محافظ مطروح يوافق
محافظ مطروح يوافق على معرض السياحة

أعلنت محافظة مطروح انطلاق المعرض العاشر للسياحة والتسوق لبيع وتسويق منتجات الشباب والسيدات أصحاب المشروعات الصغيرة والحرف اليدوية . بمتنزه  كليوباترا الترفيهى بمدينة مرسى مطروح .

حزمة خدمات متكاملة تقدمها مؤسسة مصر الخير لأهالي مطروح

يقام المعرض خلال الفترة من 7 حتى 9 أكتوبر أكتوبر يهدف تشجيع الشباب وأصحاب المشروعات الصغيرة فى تسويق منتجاتهم.

ويتم الاشتراك بالمعرض من خلال التوجه لإدارة السياحة والمصايف بديوان عام المحافظة لتسجيل أسماءهم  وذلك بدون رسوم .

وأعلنت إدارة السياحة إن المعرض يقام  تحت رعاية اللواء خالد شعيب   محافظ مطروح .مع اتخاذ كافة الاجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

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