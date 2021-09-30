إكسبو دبي 2020.. محمد عبده يغني مع أنجيليك كيدجو من دولة بينين

أذاع تليفزيون دبي، فقرات حفل معرض إكسبو دبي 2020 - عبر الحساب الرسمي للقناة على موقع تويتر، لتتفاعل مع الجمهور المشارك بالحفل الضخم، وظهر الفنان محمد عبده في الحفل وهو يؤدي أغنية مع الفنانة أنجيليك كيدجو من دولة بينين، خلال إحدى فقرات الحفل.

آخر حفلات محمد عبده

وكان محمد عبده احيا حفلا غنائيا ساهرا له قبل ايام، وكانت واحدة من أقوى وأنجح الحفلات التي تقدمها شركة Benchmark فبعد طرح تذاكر الحفل نفذت بعد ساعة واحدة من عرضها، وذلك ضمن سلسلة حفلات Jeddah Super Dome.

حضر الحفل اليوم عدد كبير من جمهور وعشاق فنان العرب في أمسية ساحرة وطربية قدم خلالها فنان العرب محمد عبده عدد كبير من أغنياته التي عشقها جمهوره في كل أنحاء الوطن العربي.



آخر أعمال محمد عبده

طرحت شركة روتانا للصوتيات والمرئيات -أخر شهر مايو الماضي- أحدث أغاني فنان العرب محمد عبده، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، بالإضافة لتطبيق ديزر للموسيقى، والتي تحمل اسم «مستعجلة» بعد فترة من الترويج لها.

أغنية مستعجلة للفنان محمد عبده، من كلمات فهد بن محمد، وألحان خالد عياد، وتوزيع يحيى الموجى.

كلمات أغنية مستعجلة محمد عبده:

مستعجلة .. وش بك؟

خلي ثواني الليل .. تمتد للآخر.

أباسهر بقربك

مثل القمر وسهيل .. واطيّب الخاطر

توي بديت اجمع شتاتي من الضياع

وتوي بديت انسى الالم والالتياع

لاتوجعيني بالرحيل

ولا تذبحيني بالوداع

وترفقي في خافقٍ حبك.

مستعجلة.. وش بك.

كان حلمي ذا اللقا..

واليوم بالصدفة التقينا

وياهلا بك يا الصدف.

شفتك وراح الشقا..

وغردت الأشواق فينا

ونبضنا الوافي عزف.

مو وقت لوم ولا عتب

ولا وقت عذال وغضب

قولي لخوفك ينسحب

وخلك مثل رمش وهدب

وابقي معي

لا تودعي

وبالهون لا تستعجلي بربك

مستعجلة .. وش بك؟!

وش هي حياة الناس

ولو غابوا الاحباب؟

وش قيمة الاحساس..

لو يقفلون الباب

لاتحرمي قلبي الحنان

وقلبك بعد لا تحرميه

محتاج انا لك من زمان

وظامي على قربك وابيه

خذي يدي وهاتي يدِك

وعساَي أقدر أسعدك

واحقق احلامي معك .. مادمت انا جنبك

مستعجلة .. وش بك؟!

