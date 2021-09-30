فريدة الشوباشي: الرئيس السيسي نموذجا للرجل المصري الأصيل

قالت فريدة الشوباشي، الكاتبة الصحفية وعضو مجلس النواب، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو نموذج للرجل المصري الأصيل، مؤكدة أنه يحب ويقدر المرأة الأم والأخت والزوجة والإبنة لأن “من لا يحترم المرأة غير محترم”.

وأضافت فريدة الشوباشي، خلال لقاء لها لبرنامج “نظرة” عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي حمدي رزق، أنه كان لا يوجد ظاهرة التحرش في ستينيات القرن القرن الماضي في مصر، مشيرة إلى أن تلك الظاهرة هي ظاهرة مستحدثة على المجتمع المصري.

وتابعت فريدة الشوباشي، ان المرأة المصرية حصلت على كل ما تستحقه خلال السنوات الماضية، معلقة "دائمًا بقول أن جالنا رئيس إنسان لأن ربنا عز وجل قال خلق الإنسان وليس المرأة أو الرجل".

الحياة لا تستقيم إلا بالرجل والمرأة

وتابعت فريدة الشوباشي، أن الحياة لا تستقيم إلا بالرجل والمرأة والبلد لن تستفيم إلا بمشاركة المرأة والرجل سويا.