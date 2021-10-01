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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

طريقة عمل الدجاج بالتوابل المغربية.. بالخطوات

صدى البلد

تحتار الكثير من السيدات في طريقة عمل اوراك، ونقدم لكي اليوم  طريقة عمل الدجاج بالتوابل المغربية.

طريقة عمل أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

مقادير اوراك دجاج بالتوابل المغربية
أوراك دجاج

كزبرة خضراء بودرة

زعفران

بهارات

دقيق

زيت

بصل

ثوم

عصير ليمون

مرقة ورق لورا

ليمون معصفر

زيتون

كمون

كركم

جنزبيل

بابريكا

حبة البركة

قرفة ملح

فلفل تقدم مع الكسكسي زبدة مرقة


طريقة تحضير اوراك دجاج بالتوابل المغربية
* حمري الكسكسي مع مكعب مرقة مثل الارز ثم اضيفي اليه الماء ومكعب زبدة واتركيه لينضج على نار هادئة

* لعمل الدجاج قطعي البصل قطع صغيرة وضعيه في زيت الزيتون على النار

* تبلي اوراك الدجاج بالدقيق والكركم والملح وحمريها في الطاسة مع البصل

* واضيفي اليها جميع البهارات وبقية المكونات واتركيها لتنضج على نار هادئة ثم قدميها

 

مقادير عمل أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

1/2 ملعقة صغيرة سكر بني
1/2 ملعقة صغيرة كزبرة مطحونة
1/2 ملعقة صغيرة كمون مطحون
1/2 ملعقة صغيرة بابريكا
1/4 ملعقة صغيرة قرفة مطحونة
1/8 ملعقة صغيرة بودرة ثوم
1/8 ملعقة صغيرة ملح
1/8 ملعقة صغيرة فلفل
2 ملاعق صغيرة دقيق لجميع الأغراض
4 أفخاذ دجاج (حوالي 1-1 / 2 رطل) منزوعة الجلد
1 ملعقة طعام زيت زيتون


تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

اذا كنتي تحاولين تقديم الاوراك بطرق مختلفة، لذلك نقدم لكي طرق تحضير أوراك الدجاج بالتوابل المغربية

في وعاء صغير ، اخلطي المكونات الثمانية الأولى توضع جانباً 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل. يُضاف الدقيق إلى الخليط المتبقي ويُرش فوق الدجاج.


في مقلاة كبيرة غير لاصقة ، حمّر الدجاج بالزيت على الجانبين أزلها واحتفظ بها دافئة

أضف الكراث إلى المقلاة يطهى ويقلب على نار متوسطة لمدة 3 دقائق. يضاف 12 كوب من المرق مع التمر. يُغلى المزيج. تقليل الحرارة أعد الدجاج إلى المقلاة.
يُغطّى المزيج ويُترك على نار خفيفة حتى تنضج عصير الدجاج ، 20-25 دقيقة. إزالة الدجاج والدفء. يُمزج الدقيق مع 1 ملعقة صغيرة من خليط التوابل ويتبقى ملعقتان كبيرتان مرق حتى يصبح المزيج ناعمًا ؛ يقلب تدريجيا في المقلاة. يجلب ليغلي يُطهى ويُحرّك حتى يتماسك ، حوالي دقيقتين. قلّب الكزبرة.


للكسكس ، في قدر صغير ، يُغلى الماء والمرق والملح والكمون يحرك الكسكس يغطى ويخرج من الحرارة. دعها تقف حتى يتم امتصاص الماء ، 5-10 دقائق تُقلب بالشوكة ثم تقلب مع اللوز. تقدم مع الدجاج والصلصة.


 

 

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