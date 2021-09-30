أخبار الأهلي.. حقيقة رحيل موسمياني عقب سفره.. رجال سلة يفوزون بالبطولة العربية.. واليد يحقق فوزا على المعادي بالدوري

نشر «صدى البلد»، على مدار الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة عن النادي الأهلي سواء على الساحة المحلية أو الإفريقية وجاءت كالآتي:

كشف الإعلامي أحمد شوبير، عن مصير الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.



أكد تقرير جنوب إفريقي، أن بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الأهلي يواجه شبح الإقالة من تدريب المارد الأحمر، بعد خسارة لقب السوبر المصري أمام طلائع الجيش.

حقق الفريق الأول لكرة اليد رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق المعادي، في إطار منافسات بطولة الدوري.

حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره فريق شعب حضرموت اليمني، في مستهل مشواره بالبطولة العربية للأندية التي يستضيفها نادي الاتحاد السكندري.