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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: أمطار على البلاد خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة

طقس الـ 48 ساعة القادمة
طقس الـ 48 ساعة القادمة

تشهد الأحوال الجوية، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، انخفاض طفيف في درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد، حيث يكون الطقس مائلا للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، والسواحل الشرقية وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدل الحرارة على السواحل الغربية حارا على جنوب الصعيد.

ويكون طقس الـ 48 ساعة القادمة، لطيفا ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الانحاء.

وتكون الظواهر الجوية المؤثرة في طقس الـ 48 ساعة القادمة، هي الشبورة المائية في الصباح الباكر على بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، ويكون هناك نشاط للرياح على مناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وتكون هناك فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والغربية ومناطق بالوجه البحري على فترات متقطعة على مدار يومي السبت والأحد.

درجات الحرارة

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 30 للعظمى والصغرى 21 درجة.
السواحل الشمالية 29 للعظمى والصغرى 23 درجة.
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 34 للعظمى والصغرى 26 درجة.
شمال الصعيد 31 للعظمى والصغرى 22 درجة.
جنوب الصعيد 36 للعظمى والصغرى 24 درجة .

نسب الرطوبة

أما عن نسب الرطوبة المتوقعة خلال طقس الـ 48 ساعة القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 80 للعظمى والصغرى 30
السواحل الشمالية العظمى 85 والصغرى 40
جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر 55 للعظمى والصغرى 30 
شمال الصعيد 40 للعظمى والصغرى 25
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15

 

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