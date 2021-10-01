3 إجراءات حاسمة من الحكومة تجاه الممتنعين عن تلقي لقاح كورونا

تساؤلات كثيرة أثيرت الفترة الماضية حول طبيعة الإجراءات التي من المقرر أن تفرضها الدولة على رافضي تلقي لقاح كورونا ، بعدما أعلنت أن تلقيه سيكون إجباريا على العاملين بالجهاز الإداري للدولة .

وردا على تلك التساؤلات أعلن المستشار نادر سعد متحدث مجلس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أمس الخميس عن طبيعة الإجراءات الحاسمة التي سبق وأعلنت الحكومة عن فرضها دون تفسير.

وتمثلت تلك الإجراءات وفقا لـ حديث سعد في 3 إجراءات أساسية كالتالي :

- أولا : اي موظف سيرفض الحصول على لقاح كورونا سيكون مطالب بإحضار شهادة PCR، أسبوعيا على نفقته الخاصة لافتا إلى أن هناك بعض الجهات قد تطلب الشهادة مرتين أسبوعيا

- ثانيا : لن يسمح لأي موظف بالدخول إلى مقر عمله بعد تاريخ معين سيحدده مجلس الوزراء طالما ليس حاصلا على لقاح كورونا

- ثالثا : الفترة التي لن يذهب فيها المواطن إلى العمل لعدم حصوله على اللقاح ستعتبر انقطاع عن العمل ولن يحصل الموظف على راتبه

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الخميس، عن خروج 419 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 256886 حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعي والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 741 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 37 حالة جديدة.