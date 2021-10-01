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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع 2 إحداهما غرقا في خزان أسوان والثاني دهسا بموقع إنشاءات

صدى البلد

لقى شاب مصرعه غرقا اليوم الجمعة في إحدى المجارى النيلية بخزان أسوان القديم بسبب عدم إجادته السباحة، كما لقي شخص آخر مصرعه دهسا أسفل عجلات مركبة حفر عملاقة بالقرب من موقع إنشاءات في أسوان الجديدة.

 

تلقي اللواء هشام سليم مدير أمن أسوان، إخطاراً بغرق شخص بأحد المجارى المائية بخزان أسوان، وعلى الفور تم الدفع بفرق الإنقاذ وتم استخراج الجثة وتبين أنها لشاب يدعى شاذلي. ع. م (25 عاما)، ودلت التحريات أن الشاب أثناء السباحة جرفه التيار وتوفى نتيجة إصابته باسفسكيا الغرق، وتم نقل الجثة إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة وتحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق. 

 

كما تلقى مدير الأمن إخطاراً آخر بمصرع شخص دهسته مركبة حفر عملاقة بالقرب من موقع إنشاءات في أسوان الجديدة، حيث دلت التحريات أن المتوفى عامل بأحد مواقع الأعمال والإنشاءات وأنه لقى مصرعه دهسا أثناء العمل، وأنه لا توجد شبهة جنائية في الواقعة وتم نقل العامل إلى مشرحة أسوان تحت تصرف النيابة لمباشرة التحقيق في الواقعة.

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