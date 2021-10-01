بعد تطويرها .. إقبال كثيف على حديقة فريال بـ بورسعيد

شهدت حديقة فريال التاريخية اليوم الجمعة ، اقبالا كبيرا من الزائرين من أبناء بورسعيد والمحافظات الأخرى.

ويستمر توافد أتوبيسات الرحلات من محافظات الجمهورية لبورسعيد لزيارة العديد من المناطق السياحية ببورسعيد وعلى رأسها حديقة فريال والتى اكتسبت شهرة واسعة خلال الفترة الماضية كأول الأماكن السياحية التى يزورها القادمين للمحافظة وذلك بعد التطور الحضارى والجمالى الذى شهدته حديقة فريال التاريخية والتى أصبحت من أفضل الأماكن السياحية ببورسعيد مؤخرا .

وأعرب العديد من المواطنين عن سعادتهم بزيارة حديقة فريال بورسعيد والتى تمتلك مقومات سياحية رائعة و مصممة على الطراز الأوروبي ، مؤكدين على أن بورسعيد شهدت طفرة كبيرة فى مجال السياحة وأصبحت تمتلك العديد من المناطق السياحية المميزة والتى يتم تداولها على نطاق واسع من خلال وسائل التواصل الاجتماعى .

يذكر أن محافظة بورسعيد تشهد حاليا اقبالا من الزائرين من مختلف المحافظات لمشاهدة التطورات التى حققتها المدينة فى مختلف المجالات واهمها المجال السياحي والأسواق وتقديم خدمات مميزة للزائرين .

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