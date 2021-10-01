زوار إكسبو في اليوم الأول: العالم في مكان واحد

فتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للزوار من جميع أنحاء العالم في اليوم الأول من الحدث الذي يمتد 6 أشهر، وأعربت الحشود الكبيرة عن حماسها لرؤية إكسبو 2020 دبي حيث العالم في مكان واحد.

ودشن المعرض انطلاقته التاريخية والاستثنائية، في حفل مهيب أقيم في ساحة الوصل التي تشكل قلب إكسبو والرابط بين مناطقه "الاستدامة والتنقل والفرص" وشكل الحفل علامة استثنائية في تاريخ الحدث الدولي الذي انطلق قبل أكثر من 170 عاماً.

أعربت الأفواج الأولى من الزوار عن سعادتها بانطلاق الحدث الذي طال انتظاره، بعد تأجيله لمدة عام بسبب جائحة كورونا، وشهدت مداخل الموقع حشوداً جاءت من أنحاء دولة الإمارات والعالم.

وفي هذا السياق، أعربت عائلة جاءت من إمارة العين عن حماسها لإكسبو 2020 دبي، وقال مبارك صلاح الجميري “استيقظنا في السادسة صباحاً وقطعنا مسافات طويلة، لنكون جزءاً من اليوم الأول لإكسبو 2020 دبي”.

وأكد الجميري أن أسرته تقضي اليوم بأكمله في إكسبو، مضيفا "لم أتخيل رؤية مدينة كهذه وسط الصحراء".

بينما قالت الإيطالية مونيكا آدمي، إنها جاءت خصيصاً مع مجموعة من طلاب المدارس الإيطاليين لزيارة الجناح الإيطالي، وتابعت "ستكون لنا جولة عامة في اليوم الأول من إكسبو وبعد ذلك ستكون أهدافنا تعليمية بالمقام الأول".

أما فيجو كومار وزوجته نيرمالا فأعربا عن سعادتهما بانتهاء فترة انتظار إكسبو وبدء الفاعليات، وقال كومار، وهو مقيم في دولة الإمارات منذ 15 عامًا "نحن ننتظر هذا منذ العام الماضي، سنبقى هنا طوال اليوم".

وأوضح الزوج الذي قاد سيارته من أبوظبي حتى دبي، إن زوجته نيرمالا جاءت من الهند خصيصاً لحضور فاعليات إكسبو 2020 دبي.

من جانبها، قالت فاطمة صلاح، وهي طفلة إماراتية تبلغ 10 أعوام، إنها شاهدت حفل افتتاح إكسبو 2020 دبي وتحمست لمشاهدة الأجنحة على أرض الواقع.

وأضافت "أختي متطوعة بإكسبو 2020 دبي، ولدي فكرة عنه وتحمست لمشاركة حسين الجسمي وأحلام في حفل الافتتاح".

فيما قال ديزموند هايز، الذي جاء من آيرلندا، إنه في دبي لقضاء إجازته، ووصف إكسبو 2020 دبي بأنه فرصة لزيارة العالم وأنت في مكان واحد.

وتابع "المكان تصميمه مذهل وأتطلع لزيارة المزيد من الأجنحة والتعرف إلى الابتكارات التكنولوجية من البلدان المختلفة".

وقال شون وارنر الذي جاء مع زوجته وطفليه من آيرلندا، إن صنع شيء من لا شيء هو ما يميز دبي، وقال إن موقع المعرض "رائع".

ويقام إكسبو 2020 دبي في الفترة من 1 أكتوبر الجاري إلى 31 مارس 2022، ويفتح أبوابه من الساعة 10 صباحًا حتى منتصف الليل من السبت إلى الأربعاء ومن الساعة 10 صباحًا حتى 2 صباحًا يومي الخميس والجمعة.