تفاصيل الإقبال على الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي

كشف أحمد مغاوري مدير الجناح المصري بمعرض إكسبو دبي، تفاصيل الإقبال على الجناح المصري.

وقال مغاوري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة" المذاع عبر القناة الأولى المصرية، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، إننا نعمل منذ أكثر من عامين ونصف لإعداد هذا الجناح، وبالأخص آخر عام ونصف، حيث شهد عملاً كثيراً بالإضاقة إلى العديد من التحدّيات التي واجهتنا فيما يتعلق بكورونا والتنسيق الداخلي وكيفية ظهور مصر في هذا الحدث، لافتاً إلى أن الإقبال هائل على الجناح المصري.

وأوضح أن المعرض تم تأجيله عام، حيث كان من المقرر انعقاده عام 2020، لافتاً إلى أن تأجيله كان بمثابة فرصة لإعادة النظر في العديد من الأمور، فيما يتعلق بالجناح المصري من الداخل والخارج ومحتواه وفاعلياته وبرامجه.

وأشار إلى أن اكسبو 2020 يقوم على فكرة ترابط العقول وصناعة المستقبل، مبيناً أن مدينة اكسبو دبي مقسمة إلى ثلاثة مناطق، هي منطقة الفرص، منطقة القدامي، منطقة الحركة وكل منطقة من هذه المناطق بها عدد من الدول، ويتواجد الجناح المصري في منطقة الفرص، معقبًا:" معانا أمريكا، الفلبين، الإمارات، السعودية، المغرب، سويسرا، النمسا، الصين".

ولفت إلى أننا كدول كثيرة جدأ تستعرض الفرص التي لديها، فإن هذا جعلنا نتحدث بأن مصر لديها حضارة وعراقة بالفعل، هذه العراقة هي السبب في صناعة مستقبل باهر.