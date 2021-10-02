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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بهوت شورت.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بلوك جرئ

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

شاركت الممثلة التركية هاندا أرتشيل، بطلة مسلسل أنت اطرق بابي، صورة جديدة لها وقامت بنشرها مع متابعيها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة جريئة وكاجوال .

 

إطلالة هاندا أرتشيل


وتألقت هاندا أرتشيل وهي ترتدي توب كت باللون الأخضر وبفتحة من منطقة الصدر واختارت عليه هوت شورت جينز باللون الثلجي الفاتح ، واختارت عليهم قميص كاروهات وبالطوا باللون الاسود بأكمام طويلة، وارتدت بوت طويل من الجلد باللون الأسود، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها .

 

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وقامت هاندا أرتشيل برفع خصلات شعرها الى الوراء وقامت بلمه ذيل حصان واختيار قبعة كاجوال باللون الأخضر على رأسها، وهو ما أبرز رقة ملامحها.

ووضعت هاندا أرتشيل بعض اللمسات الناعمة من المكياج، واختارت اللون الأحمر الناري كأحمر شفاه، مع الماسكارا والآي لاينر لتبرز من جمال عينيها.
 

هاندا أرتشيل

 

وأكملت هاندا أرتشيل إطلالتها بارتداء إكسسوارات ناعمة؛ فقامت باختيار قلادات ناعمة وطويلة باللون الذهبي وقرطين ناعمين بنفس اللون، وهو ما أعطاها إطلالة ناعمة وجذابة بشكل كبير.
 

حياة هاندا أرتشيل 


ولدت هاندا أرتشيل في 24 نوفمبر 1993، وهي ممثلة وعارضة أزياء تركية، ودرست الفنون التركية التقليدية في جامعة معمار سنان للفنون الجميلة، وشقيقتها هي الممثلة التركية الناشئة غمزة أرتشيل مواليد 17 مارس 1992.

 

مسيرة هاندا أرتشيل الفنية


واشتهرت هاندا أرتشيل بأدائها دور “سيلين”، في مسلسل بنات الشمس (Güneşin Kızları) وكذلك دور “حياة” في المسلسل التركي الحب لا يفهم من الكلام (Aşk Laftan Anlamaz)، وأيضا دور “هازال” في المسلسل التركي اللؤلؤة السوداء، ودور “موجدة” في مسلسل حلقة.


وتعتبر هاندا ارتشيل من الممثلات الأكثر جمالا وشهرة وشعبية في عام 2016، والأكثر متابعة عبر  إنستجرام في تركيا.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها .. 

 

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