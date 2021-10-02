عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

محمد أحمد: ألعاب الفيديو بنوادي التكنولوجيا في قصور الثقافة تشجع على القراءة

محمد أحمد
محمد أحمد

 اتجهت الهيئة العامة لقصور الثقافة لزيادة اعداد النوادي التكنولوجية بها، لرغبة الأطفال رواد تلك المواقع في استخدام أجهزة الكومبيوتر، لممارسة بعض الألعاب الإلكترونية المتوفرة بها.

 

 وفي هذا السياق قال محمد أحمد، أحد مشاهير الألعاب الإلكترونية، إن فكرة إنشاء نوادي تكنولوجية بالمواقع الثقافية، تساعد الأطفال على التردد على المواقع الثقافية، لزيارة تلك النوادي والجلوس بداخلها، وهذا أمر يفيد المواقع، حتى إذا كانوا هؤلاء الأطفال لا يشاركون في نشاط ذلكـ بقدر ما يشاركون في الأنشطة المتعلقة بالنوادي التكنولوجية.

 

وأضاف محمد أحمد الشهير بـ "محاميحو"، أن الألعاب الإلكترونية لها تأثير كبير على الثقافة العامة للأفراد، بسبب انتشارها الواسع بينهم، حيث أنها تَزيد من الأداء المعرفي، فالأطفال الذين يلعبون ألعاب الفيديو غالباً ما يكون لديهم أداء فكري مُرتفع، وكفاءة دراسية عالية، نسبةً إلى الذين لم يلعبوا بهذه الألعاب.

 

كذلك تحسن  الألعاب الإلكترونية التناسق بين اليد والعين، إذ تتطلب أغلب ألعاب الفيديو بغض النظر عن موضوعها من اللاعبين استخدام أوامر دقيقة تؤثر على تناسُق حركة اليد مع النظر. الألعاب الإلكترونية تُحسن عملية اتخاذ القرار، والألعاب الإلكترونية تُشجع على القراءة، فمن الممكن أن تُشجع الألعاب الإلكترونية على القراءة، بحيث يَجذب الحوار القائم بين الشخصيات اللاعب فيقرأه ويُنمي مهارات القراءة الخاصة به، والألعاب الإلكترونية تَشحذ التفكير الاستراتيجي والمهارات المنطقية.


أيضًا الألعاب الإلكترونية تَزيد الاهتمام بالتكنولوجيا، حيث يتأقلم الأفراد مع التكنولوجيا الحديثة من خلال الألعاب الإلكترونية، وتَزيد من اهتمامهم به، و تساعد الأشخاص المُهمشين في المجتمع، فيَتمكن الأشخاص المُهمشين اجتماعياً من التواصل مع الناس من خلال العالم الافتراضي.

التطور التكنولوجي الهيئة العامة لقصور الثقافة اعداد النوادي التكنولوجية الإلعاب الإلكترونية

ترشيحاتنا

السعودية .. بيان عاجل من الدفاع المدني بشأن قصف حوثي استهدف جازان

دعاء تفريج الهموم والمشاكل وإزالة الحزن الشديد

سامسونج تحذف الإعلانات من هذا التطبيق .. تفاصيل

بعد 36 سنة.. عمرو الليثى يعيد إيمان لأهلها على الهواء

شوقي غريب: صعبت الأمور على نفسي بعد التأهل لـ دور الثمانية بالأولمبياد

بصورة من شبابه.. شوبير يستعيد ذكريات الزمن الجميل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين .. قرارات حكومية تطبق على الملايين في أكتوبر

تعليق ساخر من خالد الغندور بعد استبعاد قفشة وشريف من قائمة المنتخب

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

عملية جراحية.. حياة الدرديري تكشف التطورات الصحية لـ توفيق عكاشة

في مزاد علني .. بيع شقة فاتن حمامة بالزمالك

أول تعليق من ميدو على استبعاد محمد شريف وأفشة

رسالة نارية من شوبير لـ كيروش بعد استبعاد شريف وأفشة من مواجهة ليبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

صورتها فيديو.. شاهد سيارة Tesla تفضح سلوك صادم لامرأة

هنا عاشت سيدة الشاشة.. قصة شقة فاتن حمامة بالزمالك المعروضة للبيع | صور

الكوكب يزداد ظلامًا.. كارثة تهدد الأرض وتثير قلق العلماء

تحدي هنيدي وفان دام يتحول إلى مشروع فيلم سينمائي.. ما التفاصيل؟

فيديو

الحكومة تتحرك قانونيا.. إجراءات حاسمة تجاه رافضي لقاح كورونا

سائقوا الشاحنات .. الحكومة تكشف سر أزمة وقود بريطانيا

تفاصيل سرية.. نيللي كريم وسبب طلب هشام عاشور الزواج منها بعد ٣ أيام

قريبا في مصر.. مواصفات سيارات الإسعاف المرسيدس الأفضل عالميا "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

بيري محمد تكتب: المدير الفنى لمنتخب مصر وامل جديد

عايدة محمود تكتب: للعشق ألف رواية

رمضان البيه يكتب: العقائد في الإسلام «4»

كواعب أحمد البراهمي تكتب: مصر في عهد «السيسي»

رجب الشرنوبي يكتب: بحر البقر.. آلام الماضي وآمال المستقبل

د. علاء الشال يكتب: لقاح كورونا وواجب الوقت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

رشا شكر

عودة للحياة مع أفلام السينما العالمية

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: فك الارتباط التدريجى السعودى الطلبانى

مروة لطفي

الشيخوخة ليست سن

شريف سمير

«اليوتيوبر» المحترم .. و«البلوجر» المفيد!

د.على ثابت

المرضى والسوق المغلق

اﻟﻤﺰﻳﺪ