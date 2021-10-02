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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

انطلاق 4 صالونات ثقافية لشعراء العامية في شطورة بسوهاج

صدى البلد

 قدمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة، مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بفرع ثقافة سوهاج بإقليم وسط الصعيد الثقافى.

 

 حيث افتتح مدير عام فرع ثقافة سوهاج ود. فريدة سلام رئيس مركز ومدينة طهطا فاعليات الصالون الثقافي لشعر العامية لشعراء ثقافة سوهاج، حيث قدم  بيت ثقافة شطوره ٤ صالونات ثقافية، علي هامش مؤتمر شعراء العامية بصعيد مصر لشعراء محافظة سوهاج في دورته الخامسة وذلك بمقر البيت، وبمركز شباب بنجا.

 

 بدأت الاحتفالية بالسلام الجمهوري، ثم كلمة الترحيب من الدكتورة فريدة سلام - رئيس مركز ومدينة طهطا، وكلمة الافتتاح من مدير عام الفرع بحضور مدير عام النشر بالهيئة العامة لقصور الثقافة، وفي ختام الحفل تم تكريم شعراء نادي الادب بطهطا وسوهاج وطما وشطورة.

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وتضمن اليوم الأول امسية شعرية للشاعر محمد عمر وألقى قصيده بعنوان "فى حب مصر"، ثم قصيدة فى الغزل للشاعر هانى محمود محمود، وقصيدة فى مدح الرسول (ص) لمحمد على عبد الهادى.

 

 وفى اليوم الثانى قدمت فقرة نقد أدبى ألقاها عبدالحافظ بخيت بعنوان "الحركة الثقافية وأثرها فى تطور الوعى"، بجانب فقرة شعرية فى الغزل للشاعر محمد حمدى، وفقرة مربعات من فن الواو للشاعر عماد جمال بخيت.

 

 وتضمنت فعاليات اليوم الثالث فقرة مربعات من فن الواو للشاعرشعيب أحمد، بجانب قصيده "فى حب مصر" للشاعر راضي على، وأيضا قصيدة بعنوان "الابتسامة الباكية" قدمها الشاعر محمد عبدالمطلب.

 

 كما تضمن اليوم الرابع الذى عقد بمركز شباب بنجا فقرة مربعات من فن المقال والربابة للشاعر ناجح محمود، وفقرة شعر عامى للشاعر أحمد عبدالحليم، بجانب فقرة نقد أدبى لفرغلى الخبيرى، بالإضافة إلى قصيدة فى حب مصر للشاعرحسين عقيلى.

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