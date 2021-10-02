مش هتسمحولى أتدخل.. الرئيس السيسى لـ قضاة مصر: أنتم تتحملون المسئولية أمام الله

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن عدم التدخل فى أحكام القضاء قاعدة ذهبية لا يستطيع أن يحيد عنها .



ووجه " السيسى " ، خلال كلمته بإحتفالية يوم القضاء المصرى ، رسالة لقضاة مصر قائلا " انتم مش هتسمحولى أساسا انى اتدخل وانا هحترم ده ولن أتدخل فى أحكام القضاء وانتم تتحملون المسئولية أمام الله فى أحكامكم ومليش دور فى المكان ده لأن الدور هنا للقضاء طبقا لدولة القانون العزيزة بقضائها وقوانينها وتنفيذه "



وقد حضر الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى مركز المنارة للمؤتمرات لحضور احتفالية عيد القضاء المصري.



و انتهت وزارة العدل من وضع اللمسات النهائية لاحتفالية يوم القضاء التي تم تحديدها يوم ٢ أكتوبر من كل عام، وذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي برؤساء الهيئات القضائية.



وأعلنت الوزارة عن تشريف الرئيس عبد الفتاح السيسي لاحتفالية يوم القضاء، كما تم توجيه الدعوة لعدد من رموز السياسة والإعلام والمجتمع، بجانب أعضاء ورؤساء الهيئات القضائية.

