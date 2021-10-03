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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مباحث مرور دمياط تتصدى لاستغلال السائقين بعمل كود خاص لتاكسي  والآجرة

كود لسيارات الأجرة
كود لسيارات الأجرة والتأكيد بدمياط

شنت مباحث مرور دمياط، حملات مكثفة للقضاء على ظاهرة استغلال سائقى تاكس العداد والمغالاة فى طلب الأجرة ومنع تشغيل عدادات التاكسى.

 وتمكن رجال مباحث المرور بقيادة المقدم أحمد عبد الباقى رئيس مباحث المرور، من فحص العديد من الشكاوى استجابة لطلب الشارع الدمياطى، وذلك بشأن عدم تشغيل العداد والأجره المبالغ فيها. 

وتم تحديد كود لكل سيارة لسهولة الشكاوى وتسهيلا على المواطنين وسرعة الوصول لأسباب الشكوى وسرعه إزالتها.

 وأهابت وحدة مباحث مرور دمياط بالمواطنين بضرورة الابلاغ عن أى مشكلة تواجههم من خلال الرقم بالتوجه إلى وحدة مباحث مرور دمياط.

 

كانت قد وردت عدد من الشكاوى من قبل المواطنين ، بشأن استغلال  بعض السائقين  وقيامهم برفع الأجرة وعدم تشغيل الاعداد وكذلك عدم الالتزام بخط السير المحدد لهم وعلى الفور قامت وحدة مباحث مرور دمياط بفحص الشكاوى واستحداث نظام الكود الخاص بكل سيارة أجرة وتاكسي، لسهولة التقدم بشكوى برقم الكود.

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دمياط إدارة مرور دمياط مباحث مرور دمياط سيارات الأجرة التاكسى

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