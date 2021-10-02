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رئيس التحرير
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تعليم

أهم التخصصات الحديثة.. عميد حاسبات حلوان يعتمد نتيجة الفصل الصيفي لبرنامج هندسة البرمجيات

الدكتور أسامه أمام
الدكتور أسامه أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي

تقدم كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان العديد من البرامج الدراسية والتخصصات المميزة والفريدة فى إعداد خريج متوافق مع متطلبات سوق العمل، وبالتحديد في مجال الذكاء الاصطناعي والذي هو اسم الكلية بعد أن تم تغيير اسمها من كلية الحاسبات والمعلومات إلى كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي.

وقد اعتمد الدكتور أسامة إمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان نتيجة الفصل الدراسي الصيفي 2020-2021 لبرنامج هندسة البرمجيات وكانت نسبة النجاح 92%.

وقال الدكتور أسامة إن تخصص برنامج هندسة البرمجيات من أهم التخصصات الحديثة لمواكبة التطور السريع في تكنولوجيا المعلومات وتحليل البرمجيات وتصميمها.

وصرح الدكتور “إمام” فى تصريحات خاصة لـ "صدي البلد"  أن تخصص هندسة البرمجيات برنامج متميز على مستوى العالم ويعتبر إضافة علمية لطلاب الكلية، حيث يعمل البرنامج  منذ نشأته عام 2006 على تطوير خطط وبرامج التعليم  للتعامل مع هذا التطور، وتقديم الأفضل والأحدث من الناحيتين العملية والنظرية.

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

وأشار عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي إلى أن الدراسة فى البرنامج تعتبر أكثر شمولاً من الأقسام الأخرى، بحيث يصبح الطالب أكثر دراية بكل ما يتعلق بمشروعات البرامج بدءًا من متطلباتها إلى التحليل والتطوير والاختبار والصيانة، بحيث يمكن للطالب العمل في أي مرحلة من مراحل تطوير البرمجيات، وكذلك أنواع مختلفة ومتعددة من البرامج.

يهدف البرنامج إلى ربط الطالب بسوق العمل منذ بداية القبول في البرنامج، ويلتحق الطالب بالتدريب المناسب منذ التحاقه من خلال شركات البرمجيات الكبرى، ما أضاف أثرًا وزخما إيجابيا لمستوى الطلاب في البرنامج في السنوات الأخيرة.

وتتمثل شروط القبول في البرنامج  الحصول على شهادة الثانوية العامة حديثه، وأن يكون الطالب تم ترشيحه من مكتب التنسيق لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة حلوان أو أي كلية حاسبات مناظرة واجتياز المقابلة الشخصية.

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يتم اختيار طلاب البرنامج بعد اجتياز المقابلة الشخصية حيث يجب ان يكون الطالب يتميز بصفات شخصية تؤهله لدخول البرنامج وهذه المهارات هي:
1. القدرة على صياغة المشكلة .
2. القدرة على التحليل.
3. الالمام بمبادئ علم الإحصاء.
4. القدرة على العمل الجماعي.
5. إجادة اللغة الإنجليزية.
ثم يتم تنمية هذه المهارات للطالب بعد التحاقه بالبرنامج لتجهيزه لسوق العمل المحلي والإقليمي والعالمي.
 

كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى جامعة حلوان الدكتور أسامه أمام عميد كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي برنامج هندسة البرمجيات

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