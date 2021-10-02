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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الدفاعات السعودية تعترض وتدمر مسيرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط

مسيرة حوثية
مسيرة حوثية

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم السبت، عن اعتراض الدفاعات الجوية السعودية مسيرة حوثية مفخخة أطلقت اتجاه خميس مشيط.

ومن ناحية أخرى، تعهدت اللجنة الأمنية العليا في العاصمة اليمنية المؤقتة عدن، السبت، بإفشال مخطط جر المدينة إلى الفوضى.

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وبحسب وسائل إعلام قالت ‏اللجنة، في بيان، إن قوات الأمن ومكافحة الإرهاب تقوم بتطهير مديرية صيرة "كريتر" من بعض المجاميع والبؤر الإرهابية الخارجة عن النظام والقانون.

وتأتي التطورات عقب مواجهات دامية شهدتها مدينة عدن القديمة، في وقت سابق اليوم، إثر سيطرة مسلحين على بعض أحياء المدينة، مثل حي الطويلة، ومحاصرة قسم شرطة كريتر، منذ نحو يومين.

وكشفت اللجنة الأمنية عن "مخطط لخلط الأوراق وجر مدينة عدن إلى الفوضى والتخريب، من خلال هذه الأعمال التخريبية، مؤكدة فشل هذا المخطط.

ودعا البيان مواطني مديرية صيرة إلى "التزام منازلهم خلال الساعات القادمة؛ لإفساح المجال أمام قوات أمن عدن ومكافحة الإرهاب بتطهير المدينة من المجاميع والبؤر الإرهابية".
وأكدت اللجنة الأمنية بعدن أنها لن تتهاون مع أي جهة تحاول المساس بأمن المدينة ومواطنيها، أو تعمل على ترويع المواطنين الآمنين، ورفع السلاح في وجه السلطة.

وأشارت إلى أن هذه الأعمال وثقتها عدسات الكاميرات الخاصة بتلك المجاميع التي "تسعى لزعزعة أمن واستقرار البلاد؛ مستخدمة الأسلحة الثقيلة والمتوسطة في حربها ضد المدينة".

وتعهدت اللجنة بحماية الممتلكات الخاصة والعامة التي كانت عرضة للسلب والنهب خلال اليومين الماضيين، على أيدي تلك المجاميع.

التحالف العربي لدعم الشرعية مسيرة حوثية مكافحة الارهاب السعودية ميليشيا الحوثى

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