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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

بعتذر ليكم.. عودة رانيا يوسف بقوة وتصدرها التريند واهتمامات السوشيال ميديا

رانيا يوسف
رانيا يوسف

تصدرت النجمة رانيا يوسف، محرك البحث الأشهر «جوجل»،  ليتصدر اسم "رانيا يوسف" التريند  بعد أن عادت مجددًا للتواصل مع جمهورها عبر صفحتها الجديدة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" بعد إغلاق صفحتها القديمة لأسباب مجهولة. 


ونشرت رانيا، عبر فيسبوك،  مقطع ڤيديو لها احتفالًا بانطلاق صفحتها على "فيسبوك"، وأعلنت به رانيا ، أنها ستغلق كل الحسابات المزيفة التي تحمل اسمها، مقدمة لجمهورها اعتذارًا عن غيابها عن التواصل معهم خلال الفترة الماضية.

وتعيش رانيا يوسف، حالة من النشاط الفني حيث انتهت من تصوير جميع مشاهدها بالجزء الرابع من مسلسل"الآنسة فرح"،  بينما تصور حاليًا مشاهدها في مسلسل "المماليك" استعداداً لعرضه في موسم الشتاء.

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و حققت النجمة رانيا يوسف، نجاحًا كبيراً  ببطولتها مسلسل الآنسة فرح، الذي عرض منه عدة أجزاء خلال الفترة الماضية، وتنتظر عرض الجزء الرابع لمتابعة ردود أفعال جمهورها. 


"الآنسة فرح" من  بطولة رانيا يوسف، أسماء أبو اليزيد، أحمد مجدي، محمد كيلاني، عارفه عبد الرسول، وتامر فرج، ومجموعة آخرى  من النجوم، تأليف محمود عزت، إخراج أحمد الجندى.
و مسلسل المماليك"، ينتمى لنوعية الـ 60 حلقة، من بطولة رانيا يوسف، وبيومي فؤاد، ورانيا يوسف، وآخرين وتأليف هشام هلال، وإخراج حازم فودة.
 

رانيا يوسف النجمة رانيا يوسف جوجل فيسبوك المماليك الانسة فرح

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