اقتران المريخ مع الشمس يوقف جميع الاتصالات على الكوكب الأحمر

نشهد يوم الجمعة المقبلة الموافق 8 أكتوبر ظاهرة فلكية مهمة، وهي اقتران كوكب المريخ (الكوكب الأحمر) مع الشمس، في مشهد يترقبه جميع هواة الفلك والمهتمين بهذا المجال بالرصد والتصوير إذا سنحت لهم الفرصة، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.

أعلن المعهد القومي للبحوث الفلكية أن كوكب المريخ سيمر بالقرب من الشمس في السماء، حيث يحمله مداره حولها، إلى الجانب البعيد من النظام الشمسي، وأبعد ما يكون عن الأرض.



وعند الاقتراب الأقرب للمريخ من الشمس؛ سيظهر على مسافة زاوية 39 دقيقة قوسية فقط من الشمس؛ مما يجعله غير مرئي تماما لعدة أسابيع، حيث سيختفى فى وهج الشمس.

واضاف المعهد الى أن هذا يتزامن فى وجود المريخ بنفس الوقت تقريبًا عند أبعد مسافة له عن الأرض - حيث سيتراجع إلى مسافة 2.63 وحدة فلكية (الوحدة الفلكية هى متوسط المسافة بين الأرض والشمس وتساوى 150 مليون كم تقريبا ) ، فى وضع اقتران المريخ مع الشمس يكون الكوكبين (الأرض والمريخ) على جانبين متقابلين من النظام الشمسي، اى تكون الشمس بين الأرض والمريخ .



ويظهر المريخ في شكل أصغر وأخْفَت ظهور له من الأرض؛ بسبب بُعده الكبير، ويتقلص قطره الزاوى الى 3.6 ثانية قوسية.



وستتوقف جميع الاتصالات من وإلى المركبات الفضائية التي تستكشف كوكب المريخ خلال فترة اقترانه بالشمس والتي قد تسبب تشوه فى الإشارات من وحدات التحكم الارضية الى المركبات على المريخ والعكس او فقد أي بيانات هامة نتيجة تأثير الجسيمات المشحونة التي تنطلق من الشمس.



كوكب المريخ

يعد كوكب المريخ هو رابع الكواكب من حيث البعد عن الشمس، وتبلغ المسافة بينهما ما يقارب من 228 مليون كم، ويقع كوكب المريخ في المركز السابع بين كواكب المجموعة الشمسية من حيث الحجم ويبلغ قطره 3400 كم تقريباً أي ما يعادل نصف قطر الأرض.

يظهر المريخ بلون أحمر، والسبب في ذلك وجود كميات كبيرة من الصدأ أو أكسيد الحديد في صخوره وتربته، ويشتهر المريخ الآن في أحيان كثيرة باسم الكوكب الأحمر.