أخبار السيارات | تعرف علي وحش الـ "بيك آب" GMC سييرا.. ومواصفات وأسعار شيفروليه أوبترا 2022

نشر موقع "صدى البلد"، مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، متضمنة أخبارا وتقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات، فضلا عن تقارير عالمية.. نستعرض أبرزها.

ارتفعت القيمة السعرية لعدد من اصدارات العلامة التجارية ام جي داخل السوق المصري لـ موديلات 2022، و شملت تلك الزيادة النسخة ZS و RX5 والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالاضافة إلى فئة السيدان والتي شملت النسخة ام جي 5 وقرينتها من نفس الفئة ام جي 6، حيث قدرت تلك الزيادات بقيمة تبدأ من 5 الاف جنيه وحتى 7 آلاف جنيه.

تحظى فئة الـ بيك اب على شعبية كبيرة داخل الاسواق العربية، حيث يضم السوق السعودي نخبة عالية من السيارات القوية لـ موديلات 2021، من بينهم السيارة جي إم سي سييرا والتي تأتي بالعديد من القدرات القوية، إلى جانب التصميم الخارجي والذي يعكس المساحة الداخلية الرحبة، بالاضافة إلى التجهيزات الفنية الخاصة بها.

تعتبر النسخة هيونداي فيلوستر واحدة من السيارات المختلفة في عالم التصميمات، حيث تأتي ثلاثية الأبواب بطريقة مميزة، بالاضافة إلى بعض اللمسات الانسيابية، والقدرات الفنية القوية؛ مما يجعلها تحظى بانتشار كبير وسط فئة الشباب.

تنتمي السيارة شيفروليه اوبترا موديل 2022 إلى فئة السيدان، والتي تقدم عبر باقة من التجهيزات باختلاف الفئات المطروحة، وتعد هذه النسخة واحدة من أشهر الطرازات المقدمة داخل السوق المصري للسيارت.

شهدت النسخة شيري تيجو 8 موديل 2022 حالة من الارتفاع بالقيمة السعرية والتسويقية الخاصة بها، حيث قدرت تلك الزيادة بقيمة تصل إلى 5 الاف جنيه لجميع الطرازات المطروحة من هذه النسخة، والتي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات SUV.

استطاعت شركة هيونداي الكورية الجنوبية أن تقدم باقة من الاصدارات المتنوعة طول تاريخها الممتد، بين فئة السيدان وعائلية الهاشباك الشهيرة، والسيارات الرياضية المتعددة الاستخدامات ومعها فئة الكروس اوفر، ويبدو أن النسخة هيونداي ايونك 5 جمعت بين تلك الفئتين ولكن بقدرات كهربائية، مما يجعلها تتدخل في منافسة قوية مع تسلا 3 خلال الفترة الاخيرة ولكن باختلاف من ناحية الحجم الخارجي، وبعض التجهيزات الفنية.