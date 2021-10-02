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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس السيسي أكد على عدم التدخل فى الشؤون القضائية

رئيس المحكمة الدستورية العليا: الرئيس عبد الفتاح السيسي يجل ويحترم القضاء المصرى

سعيد مرعى
سعيد مرعى

قال المستشارسعيد مرعى رئيس المحمة الدستورية العليا، إن هذا اليوم له دلالة قوية وواضحة على أن  الرئيس عبد الفتاح السيسي يجل ،و يحترم و يقدر القضاء المصرى بجميع فروعه ،و بجميع جهاته ،و هيئاته.

 

و أضاف مرعى خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى" محمد الباز"ببرنامج آخر النهار المذاع على قناة النهار ،أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الذى وجه، و طلب بأن يكون للقضاء المصرى يوم واحد عيدا واحدا يجلس القضاء المصرى فيه يحتفى مع مصر كلها فى هذا اليوم بهذا العيد.


و أوضح  رئيس المحكمة الدستورية العليا،أنه لا مانع لأن يكون لكل جهة و هيئة قضائية عيد خاص بها فالقضاء المصرى كل جهة لها عيد خاص بها،و لكن الرئيس السيسي دعى بأن يكون هناك يوم و عيد موحد للقضاء المصرى.


و اكد، أن الجهات و الهيئات القضائية وقعت اتفاق مع الرئيس السيسي ان يكون الأول من أكتوبر هو عيد قضائي .

 

و تابع :"اليوم اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع المجلس الأعلى للهيئات القضائية و أشاد بالقضاء المصرى مؤكدا على استقلال القضاء المصري و عدم التدخل فى شؤونه لا بطريق مباشر أو غير مباشر احتراما له".

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية ان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ترأس صباح اليوم اجتماع المجلس الاعلي للهيئات القضائية بعضوية كل من : المستشار عمر مروان وزير العدل، والمستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، والقاضي عبدالله شوضة رئيس محكمة النقض رئيس مجلس القضاء الأعلى، والمستشار  محمد حسام الدين رئيس مجلس الدولة والمستشار عصام الدين فريد رئيس محكمة استئناف القاهرة والمستشار حمادة الصاوی النائب العام والمستشار حسين فتحى رئيس هيئة قضايا الدولة والمستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية واللواء صلاح الروينى رئيس هيئة القضاء العسكري والمستشار نجاح أحمد موسى مساعد أول وزير العدل أمين عام المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

ياتي الاجتماع في اطار حرص السيد الرئيس علي تفعيل دور المجلس الأعلى للهيئات القضائية لتحقيق التنسيق والتعاون بين الجهات والهيئات القضائية، وكذلك متابعة القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس، فضلاً عن جهود تطوير وميكنة منظومة التقاضي على مستوي الجمهورية"

رئاسة الجمهورية المحكمة الدستورية العليا محكمة النقض الرئيس عبد الفتاح السيسي النائب العام الدستورية العليا الإعلامي محمد الباز الهيئات القضائية

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