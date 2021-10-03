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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

12 أكتوبر.. "الأخطاء الشائعة بالبحوث العلمية" دورة تدريبية بجامعة حلوان

جامعة حلوان
جامعة حلوان

أعلن مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بـ جامعة حلوان، مجموعة البرامج التدريبية لشهر أكتوبر 2021، والتي تهدف لتنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة بالتعاون مع الكيانات المختلفة بالجامعة كلٌ وفق تخصصه.

 

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و يتم تنفيذ هذه الدورات تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس الجامعة، والدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتورة منى أبو هشيمة مدير المركز، في إطار تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات وفق رسالة الجامعة بالتعاون مع الكليات والإدارات المركزية.

و نوه المركز بأنه يتم التسجيل فى هذه الدورات التدريبية عبر هذا الرابط :
https://forms.gle/aHvFRP8UWGcg2w6C6 .

وتقام هذه الدورات بنظام الاون لاين عبر أبلكيشن “تايمز” و"زووم" تطبيقا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا .

ومن هذه الدورات يطلق المركز بداية اكتوبر   دورة تدريبية بنظام الاون لاين عن الاخطاء الشائعة بالبحوث العلمية و كيفية تجاوزها  ، فى تمام الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا يومى الثلاثاء والاربعاء 12 و 13 أكتوبر.

  

 

مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جامعة حلوان تنمية قدرات ومهارات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الدكتور ماجد نجم الدكتورة منى فؤاد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا الدورات التدريبية

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