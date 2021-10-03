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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النحاس: مروان محسن هيبقي هداف الدوري.. وهذه أسباب فشل انتقاله لبيراميدز

مروان محسن مهاجم
مروان محسن مهاجم فريق الأهلي

كشف تامر النحاس، وكيل اللاعبين، عن رغبة مروان محسن لاعب الأهلي السابق، في الاستمرار مع القلعة الحمراء قبل الرحيل إلى فيوتشر، متحديًا أه سيكون أحد المنافسين على لقب هداف الدوري الموسم المقبل.

وأضاف تامر النحاس خلال حواره مع الإعلامي هاني حتحوت، مقدم برنامج «الماتش»، والمذاع على قناة صدى البلد، أن نادي بيراميدز تفاوض مع مروان محسن لكن الصفقة لم تتم خوفا على اللاعب من الضغوط.

وعن سبب سبب رحيل سعد سمير عن الأهلي، قال النحاس: «سعد سمير تمسك بالرحيل عن الأهلي بحثا عن المشاركة المستمرة».

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وتابع: «سعد سمير إذا ما كان شارك مع الأهلي في 50% أو أكثر من المباريات لاستمر في الموسم المقبل إجباريا».

بعد انتقاله إلي فيوتشر.. مشوار مروان محسن مع كرة القدم


- حقق مروان محسن 9 بطولات متنوعة بين الدوري المصري وحصد 4 ألقاب محلية.
-وشارك مروان محسن، فى تتويج النادى الأهلي بدوري أبطال أفريقيا مرتين إلى جانب لقب كأس مصر وكأس السوبر المحلي بالإضافة إلى السوبر القاري وبرونزية كأس العالم للأندية.- ونجح مروان محسن، مهاجم القلعة الحمراء قبل رحيله عن الشياطين الحمر فى تسجيل 23 هدفًا خلال 112 مباراة خاضها بقميص القلعة الحمراء.
- بدأ مروان محسن مشواره مع فريق بتروجيت ولعب 73 مباراة وسجل 18 هدف وصنع 3، ثم انتقل مروان محسن الي فريق جل فيسنتي البرتغالي ولعب 26 مباراة وسجل هدفين وصنع ثلاثة أهداف .

-مع الإسماعيلي لعب في 33 مباراة وسجل 14 هدف وصنع 8 هدف.
 

مروان محسن تامر النحاس الأهلى بيراميدز سعد سمير فيوتشر

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