مدافع برشلونة السابق يكشف لـ صدى البلد أسباب انهيار البلوجرانا

كشف كارليس كوادرات مدافع فريق برشلونة السابق، أسباب انهيار البلوجرانا، وظهوره بشكل كارثي خلال الموسم الحالي، محليا وقاريا.

كان فريق برشلونة، سقط أمام أتلتيكو مدريد، بهدفين دون رد، أمس السبت، ضمن منافسات الجولة الثامنة، من مسابقة الدوري الإسباني، ليواصل البلوجرانا، نتائجه الكارثية هذا الموسم.

وقال كوادرات في تصريحات خاصة لـ “ صدى البلد”: اعتقد أن الأزمات الحالية التي يمر بها فريق برشلونة، بسبب القرارات الخاطئة لمجلس الإدارة السابق برئاسة جوسيب بارتوميو".

تابع :" مجلس بارتوميو اتخذ العديد من القرارات الخاطئة، بشأن صرف الأموال، ومدة عقودة اللاعبين".

أضاف :" لابورتا “ رئيس نادي برشلونة الحالي”، وعد أيضا قبل الفوز برئاسة برشلونة بتجديد عقد ميسي، لكنه لم ينجح في ذلك، أما كومان المدير الفني للفريق فيحاول اتخاذ أفضل القرارات لمصلحة الفريق، لا تعجبني فلسفته أحيانا، لكنه يحاول المنافسة بالاعتماد على لاعبين لا يمتلكون أي خبرات".

أوضح :" كومان ليس المسؤول الرئيسي عن تدهور حالة فريق برشلونة".

أوضح:" فريق برشلونة بحاجة إلى مزيد من الوقت لبناء مشروع جديد، والنهوض مجددا، وذلك من خلال الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب الذين لهم مستقبل واعد، بالإضافة إلى ضم بعض الصفقات السوبر، لتدعيم الفريق، من أجل استعادة مكانته الطبيعية".

انهيار محلي وقاري لـ برشلونة منذ رحيل ميسي

يمر فريق برشلونة بفترة كارثية سواء على الصعيد المحلي أو القاري، منذ رحيل نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي، إلى صفوف باريس سان جيرمان خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

فريق برشلونة خاض 7 مباريات في مسابقة الدوري الإسباني هذا الموسم، فاز في 3 مباريات، وتعادل في مثلهم، وخسر لقاء، كان أمام أتلتيكو مدريد، أمس، السبت، وسجل 11 هدفا، واستقبلت شباكه 7 أهداف.

برشلونة يحتل المركز التاسع في جدول ترتيب مسابقة الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

أما على المستوى القاري، فظهر الفريق بشكل كارثي في مسابقة دوري أبطال أوروبا، حيث خسر الجولة الأولى في دور المجموعات، أمام بايرن ميونخ بثلاثة أهداف دون رد، وخسر أمام بنفيكا بنفس النتيجة، الأربعاء الماضي، ضمن منافسات الجولة الثانية، بيتذيل جدول ترتيب مجموعته في دوري أبطال أوروبا، بدون نقاط.