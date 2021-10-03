أمطار على هذه المناطق.. الأرصاد تكشف طقس الـ 6 أيام القادمة| فيديو

كشفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس خلال الفترة المقبلة، مشيرة إلى وجود انخفاض في الحرارة وتؤثر على جميع أنحاء الجمهورية، حيث أنه يتم الشعور بانخفاضات الحرارة فى الساعات الأولى من الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل.

وقالت إيمان شاكر خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "هذا الصباح" المذاع عبر قناة "اكسترا نيوز": "بدأنا فصل الخريف منذ 22 سبتمبر ودرجات الحرارة انخفضت 5 درجات، وشهدنا أمطار أمس بمطروح والضبعة، ومن المتوقع سقوط أمطار على البحر المتوسط والسواحل الشمالية".

وأكدت إيمان شاكر أن درجات الحرارة اليوم تكون حول معدلاتها الطبيعية خلال هذا الوقت من العام وتنشط الرياح علي شمال الصعيد وسيناء لتعطي شعور أفضل بدرجة الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة ولطف ليلا، وتسجل في القاهرة 30 للعظمي و 21 للصغرى.

وأوضحت إيمان شاكر أن هناك شبورة مائية صباحا على الطرق الرئيسية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية تمتد إلى مدن القناة، ليسود طقس معتدل نهارا على السواحل الشمالية ولطيف ليلاً، مؤكدة أن هناك أمطارا خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة، وتمتد بشكل طفيف إلى القاهرة بنسبة 10 %.

وكشفت أن طقس الـ 6 أيام القادمة، يكون مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، يكون معتدلا على السواحل الشمالية حارا على جنوب الصعيد، ويكون طقس الـ 6 أيام القادمة لطيفا ليلا، على شمال البلاد حتى شمال الصعيد معتدل الحرارة على باقي الأنحاء، ويكون الطقس مائل للبرودة في الساعات المتأخرة من الليل والصباح الباكر على شمال الصعيد.

درجات الحرارة العظمى الصغرى:

القاهرة 31 21

الإسكندرية 27 21

الإسماعيلية 30 20

الدقهلية 33 25

الغردقة 32 21

والمنيا 33 20