إعصار شاهين.. توجيهات عاجلة بضرورة إخلاء مناطق في العاصمة العمانية

اعصار شاهين

أوصى المركز العماني لإدارة الحالات الطارئة، اليوم الأحد، بإخلاء مناطق من العاصمة مسقط ومحافظة الظاهرة نظرا لغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة.

وقال المركز العماني للطوارئ: "أخلينا منطقة القرم التجارية وبعض ولايات الظاهرة بسبب الإعصار"

ووفقا لوكالة الأنباء العمانية، وجه المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة بضرورة إخلاء مناطق السمرة المقسومة وحي الجزيرة في الدريز والعراقي حلة الجزيرة والرايبة والسلمي والعينين مناطق الشريعة والخيام والرمل في ولاية عبري ولاية ضنك منطقة المعذا، وذلك تظرا لغزارة الأمطار المتوقعة خلال الساعات القادمة.

كما أعلن مركز الطوارئ إغلاق شارع السلطان قابوس ( برج الصحوة - جسر القرم ) حتى إشعار آخر، داعيا إلى استخدام الطرق البديلة المؤدية إلى طريق مسقط السريع إلى أن تتم إعادة الطريق للوضع الطبيعي.

وكانت سلطنة عمان قد أعلنت، اليوم الأحد، تأجيل وإعادة جدولة جميع الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب الإعصار المداري شاهين.

وقالت هيئة مطارات عُمان، اليوم الأحد، إنه تم إعادة جدولة كل الرحلات من وإلى مطار مسقط بسبب إعصار شاهين.

كما أكدت الأرصاد الجوية العمانية، اليوم الأحد، أن سرعة الرياح المصاحبة لإعصار شاهين غير مسبوقة.

وقال رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية لشبكة "العربية" إن الأمطار الغزيرة ستستمر بسبب "شاهين"، مؤكدا أن مسار الإعصار "شاهين" غير اعتيادي.

وحذر رئيس التنبؤات في هيئة الطيران العمانية من أن الأمطار ستصل إلى الدول المجاورة للسلطنة.

وأعلن الحساب الرسمي للأرصاد الجوّية العُمانيّة، استمرار هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة على محافظتي مسقط وجنوب الباطنة وأجزاء من محافظة الداخلية ضمن التأثيرات المباشرة للحالة المدارية.

وهطلت أمطار متفاوتة الغزارة على محافظة مسقط وأجزاء من محافظتي جنوب الباطنة والداخلية مع اقتراب الإعصار المداري #_شاهين باتجاه سواحل محافظة شمال الباطنة.