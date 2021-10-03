السعودية.. هل يحق لرجال الأمن منع غير المحصنين بالقوة من دخول المنشآت؟

كشف أستاذ القانون الجنائي المساعد بمعهد الإدارة العامة بالسعودية، الدكتور أصيل الجعيد، مدى أحقية رجال الأمن في استخدام القوة تجاه غير المحصنين لإخراجهم من المنشآت التجارية.

وحسب صحيفة "سبق" السعودية، قال الجعيد إنه لا يحق لحارس الأمن في المنشآت التجارية استخدام القوة تجاه المتسوقين لإخراجهم؛ بغرض تطبيق الإجراءات الاحترازية، مبيناً أن دوره يقتصر على التنظيم فقط.

يأتي ذلك بعد أن ورد تساؤل للبعض: "هل حارس الأمن في المحال التجارية لديه الصلاحية القانونية للإخراج باستخدام القوة الجبرية، في حال مثلاً جاءه شخص لم يتلق الجرعة الأولى أو الثانية من لقاحات كورونا المعتمدة أو لا يملك تطبيق توكلنا؟".

‏وأوضح "الجعيد" أن دور حارس الأمن هو تنظيمي، ويكتفي بالإبلاغ، كما يلزمه، كحارس الأمن الخاص في المحال التجارية، منع الجريمة قبل حدوثها، وبعد الحدوث فله المراقبة وإبلاغ السلطات بما يتوافق وطبيعة عمله.

ولفت إلى أن تطبيق القانون بالقوة من اختصاص ضابط الشرطة الذي عليه مسؤوليات أكبر.