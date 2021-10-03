عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

جريشام وترامب
جريشام وترامب

وصفت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الوضع في البيت الأبيض في عهد ترامب بـ سيارة مشتعلة يقودها مهرج.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، تستعد ستيفاني جريشام، خلال الأيام القليلة المقبلة، لنشر كتاب مذكراتها عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتقول جريشام، عن الرئيس السابق دونالد ترامب إن "طبعه فظيع، يمكن أن يغضب على أي شخص، بغض النظر عما إذا كان الشخص يستحق ذلك أم لا. كان ينتقد مظهر الناس وتفكيرهم. والأهم من ذلك كله أنه كان يكره محامي البيت الأبيض، لأنهم كانوا ينبهونه إن كانت تصرفاته غير أخلاقية أو غير قانونية".

عينها بوتين لإلهاء ترامب.. تعرف على حسناء الكرملين

بعد نشرها سلسلة من فضائحه.. ترامب يهاجم متحدثة البيت الأبيض السابقة

وأضافت أن ترامب كان باستمرار يسأل "أين هذه المرأة (جريشام)، وما إذا كانت ستسافر معه أو لا، كما طلب أن تكون معه في المقصورة على الطائرة، مضيفة أنه قال ذات مرة: “دعونا نحضرها إلى هنا”.

وأشارت جريشام أن ترامب لاحظ ذات مرة أنها لا ترتدي الجوارب، ثم سأل صديقها عما إذا كانت جيدة في الفراش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه إفشاء أسرار البيت الأبيض، حيث سبق ونشرت مؤلفات أخرى مثل الكتاب الفاضح لستيفاني كليفورد، والمعروفة كممثلة إباحية، وقد تحدثت في 300 صفحة، عن فضائح ووصفت ملامح ترامب الجسدية.

ترامب دونالد ترامب الرئيس الأمريكي البيت الأبيض الرئيس الأمريكي السابق ستيفاني جريشام أسرار وفضائح البيت الأبيض

موضوعات متعلقة

وفاة قائد عسكري كبير في سرايا القدس بعد إصابته بـ فيروس كورونا

الصين ترسل 39 طائرة حربية باتجاه تايوان

مقتل 118 شخصا وإصابة 86 آخرين.. تفاصيل مذبحة سجن الإكوادور|فيديو

إعصار شاهين المرعب.. إعلان حالة الطوارئ في عمان وإجازة لمدة يومين |فيديو

بعد استدعاء الجزائر سفيرها.. تعرف علي تصريحات ماكرون سبب الأزمة مع فرنسا

تحذيرات مرعبة.. موظف سابق يفضح ممارسات فيسبوك

بعد 4 أيام من مغادرتهم ليبيا..  70 مهاجرًا في عداد المفقودين بالبحر المتوسط

ارتفاع عدد الإصابات في العالم.. تعرف علي أكثر الدول تضررا من وباء كورونا

ترشيحاتنا

تعرف على تفاصيل مهرجان ومسابقة شنت الدولي للأفلام القصيرة

الصحة: توريد 162 جهاز أشعة مقطعية متطور و80 ماموجرام لفحص السيدات بتقنية الذكاء الاصطناعي

هل يشترط نطق كلمة طالق بالفصحى لوقوع الطلاق .. على جمعة يجيب

فيديوجراف| أحدهم وجَّه بحرق أفلامه .. أغرب وصايا الفنانين

ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

قبل لقاء ليفربول ومانشستر سيتي.. جوارديولا يحذر لاعبيه من محمد صلاح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بالرقم القومي .. طرق دفع مصروفات المدارس والفئات المعفاة منها

نتيجة تنسيق المرحلة الثالثة 2021 ... رابط النتيجة

عايروني لعدم إنجاب ذكور.. أمن الشرقية يعيد طفلا حديث الولادة عقب اختطافه من داخل مستشفى

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن مصروفات المدارس الخاصة

عاصفة شاهين.. أمطار غزيرة تضرب عدة دول عربية.. هل تتأثر مصر؟

بعد التجديد له.. علي معلول ثاني أغلى لاعب "راتبًا" في تاريخ مصر

تحذيرات شديدة.. العاصفة شاهين تقترب من السعودية

شبكة من الماس.. تفاصيل خطوبة ابنة مصطفى كامل على قبطان بحري | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عرض مجوهرات هند رستم للبيع في مزاد علني.. تفاصيل

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

من الفراعنة إلى زمن الكورونا.. ماذا تعني كلمة "اسفوخس عليك"؟

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

فيديو

بسبب حفلة .. اتهام مطرب فلسطيني بالإلحاد

"العاصفة شاهين" تتحول إلى إعصار مداري.. تحذيرات في سلطنة عمان

فيديوجراف.. مطعم أمريكي يجبر رئيس البرازيل على تناول الطعام في الشارع

الأكثر مشاهدة عالميا .. تفاصيل مسلسل "Squid Game" الكوري

المزيد

ساحة رأي

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

د. هشام فهمي يكتب: ملحمة السادس من أكتوبر «القائد والمعلم»

أحمد شيخو يكتب: العلاقات الديمقراطية أعمدة الاستقرار والأمن

ليلى موسي تكتب: مألات الصراع السوري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

د. جهاد عودة

«جيوبلوتكس الفوضى وتجديد الطلبان»: الحسابات الصينية المعقدة

د.احمد فخرى

البيئة العائلية وتكوين المزاج لدى الأطفال

نيفين منصور

أنت تري ولكن هل أنت مبصر؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ