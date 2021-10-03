ترامب دعاها إلى المقصورة.. متحدثة البيت الأبيض السابقة تكشف أسرارًا وفضائح جديدة

وصفت ستيفاني جريشام، المتحدثة باسم الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الوضع في البيت الأبيض في عهد ترامب بـ سيارة مشتعلة يقودها مهرج.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، تستعد ستيفاني جريشام، خلال الأيام القليلة المقبلة، لنشر كتاب مذكراتها عن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.

وتقول جريشام، عن الرئيس السابق دونالد ترامب إن "طبعه فظيع، يمكن أن يغضب على أي شخص، بغض النظر عما إذا كان الشخص يستحق ذلك أم لا. كان ينتقد مظهر الناس وتفكيرهم. والأهم من ذلك كله أنه كان يكره محامي البيت الأبيض، لأنهم كانوا ينبهونه إن كانت تصرفاته غير أخلاقية أو غير قانونية".

وأضافت أن ترامب كان باستمرار يسأل "أين هذه المرأة (جريشام)، وما إذا كانت ستسافر معه أو لا، كما طلب أن تكون معه في المقصورة على الطائرة، مضيفة أنه قال ذات مرة: “دعونا نحضرها إلى هنا”.

وأشارت جريشام أن ترامب لاحظ ذات مرة أنها لا ترتدي الجوارب، ثم سأل صديقها عما إذا كانت جيدة في الفراش.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيه إفشاء أسرار البيت الأبيض، حيث سبق ونشرت مؤلفات أخرى مثل الكتاب الفاضح لستيفاني كليفورد، والمعروفة كممثلة إباحية، وقد تحدثت في 300 صفحة، عن فضائح ووصفت ملامح ترامب الجسدية.