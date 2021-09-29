بعد نشرها سلسلة من فضائحه.. ترامب يهاجم متحدثة البيت الأبيض السابقة

وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، ما جاء في كتاب المتحدثة السابقة باسم البيت الأبيض ستيفاني جريشام، بأنه غير صحيح.

ووفقا لقناة روسيا اليوم، قال ترامب، إن "ستيفاني لم تكن لديها القدرات الضرورية وهذا كان واضحا منذ البداية. وهي أصبحت غاضبة وحزينة بعد طلاقها، ومع مرور الزمن لم يثق بها أحد وحتى لم يفكروا فيها".

وتابع: "كانت لديها مشاكل كبيرة، واعتقدنا أنه ينبغي عليها أن تعالج مشاكلها".

وأضاف: "والآن شأنها شأن الآخرين، تدفع لها دار النشر المؤيدة لليسار المتطرف أموالا مقابل نشر أشياء سيئة وغير صحيحة".

ووصف الرئيس السابق كتاب جريشام بأنه "بالمضلل"، مضيفا أنه وأنصاره تعودوا على ذلك.

وفي وقت سابق، قالت ستيفاني جريشام، سكرتيرة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إن الأخير تعمد الظهور بمظهر أكثر صرامة تجاه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائهما في اليابان.

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية نوفوستي، كتبت جريشام، في مذكراتها، أن ترامب همس لبوتين أن ذلك فقط أمام كاميرات التصوير.

وذكرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية، أن الجمهور لا يعرف سوى القليل عن لقاء ترامب وبوتين، على هامش قمة مجموعة العشرين عام 2019 في أوساكا.

لكن جريشام، التي كانت في ذلك الوقت تعمل سكرتيرة صحفية لترامب، ذكرت في كتابها بأنها رأت الرئيس الأمريكي يميل نحو بوتين في ذلك اليوم ويقول له: "سأكون أكثر صرامة معك لبضع دقائق، فقط أمام الكاميرات، وبمجرد مغادرة الصحفيين، سنتحدث. أنتم تفهمون ما أقصد".

وقالت ليز هارينجتون المتحدثة باسم ترامب، إن كتاب جريشام هو محاولة أخرى مثيرة للشفقة للاستفادة من قوة الرئيس وبيع الأكاذيب عن عائلة ترامب.

وسيصدر كتاب جريشام تحت عنوان، "الآن سأجيب عن أسئلتك: ما رأيته في البيت الأبيض في عهد ترامب"، في 5 أكتوبر المقبل. وفيه تتحدث هذه الموظفة السابقة، عن عملها في البيت الأبيض مع ترامب، وكذلك مع زوجته ميلانيا ترامب.