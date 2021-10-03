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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

«تصميم أنظمة حفزية جديدة مستحثة بالضوء الشمسي» رسالة دكتوراه بجامعة كفر الشيخ

الباحث وسط لجنة الحكم
الباحث وسط لجنة الحكم والمناقشة

حصل الباحث حمزة مدحت الحسيني محمد، المدرس المساعد بقسم كيمياء النانو بجامعة كفر الشيخ، على درجة الدكتوراه.

وجاءت رسالة الباحث تحت عنوان «تصميم أنظمة حفزية ضوئية جديدة مستحثة بالضوء الشمسي لإنتاج الوقود الشمسي ومواد كيمائية عالية القيمة»


ضمت لجنة الإشراف على هذه الرسالة العلمية القيمة، كلاً من، الدكتور ماجد عبد التواب القمري، رئیس جامعة كفر الشيخ السابق وأستاذ الكيمياء الضوئية والنانومترية معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ، والدكتورة يوسكي إيدي، أستاذ المواد النانوية بالمعهد القومي لعلوم المواد تسوكوبا باليابان.

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كما ضمت لجنة الحكم والمناقشة، كلاً من،  الدكتور ماجد عبد التواب القمرى، رئیس جامعة كفر الشيخ السابق وأستاذ الكيمياء الضوئية والنانومترية معهد علوم وتكنولوجيا النانو جامعة كفر الشيخ «مشرفاً ورئيسًا»، والدكتور محمد محمد عياد، أستاذ الكيمياء الفيزيائية بقسم الكيميـاء - الجـامعة المصريـة اليابانية للعلوم والتكنولوجيا «مناقشاً وعضواً»، والدكتور عاصم محمود الصدفي، عميد كليـة العلوم بجـامعة الجـلالة وأستـاذ الفيزيـاء بكلية العلـوم بجامعة عين شمس «مناقشاً وعضواً».

وأشادت لجنة الحكم والمناقشة بمستوى الرسالة العلمية والمنهجية البحثية التي تتبعها الباحث وذلك عقب مناقشته مناقشة جادة على مدار عدة ساعات، وسط الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وكشفت الرسالة العلمية عن نجاح بناء أنظمة تحفيز ضوئي عالية الكفاءة وذات قدره عالية من أجل تحويل الطاقة الشمسية إلى الطاقة الكيميائية والتوليف الكيميائي الدقيق، من خلال تطوير ثلاثة أنواع من أنظمة التحفيز الضوئي التى تتكون من أشباه الموصلات ومحفزات مساعده مثل أنظمة محفزات تتكون من الصبغة كمحسس للضوء و الكربون كجسر معدني ومحفز مساعد، وكذلك أنظمة مبنية على أشباه الموصلات مدعومه بمحفز مساعد للاختزال، وأيضاً أنظمة محفزات تتكون من أشباه مواصلات ومعدن بلازمونى كعامل حفز مساعد.

وأشار الباحث إلى أنه تم استخدام هذه الأنظمة المحضرة لإنتاج الوقود الشمسي المفيد وللتوليف الكيميائي الدقيق، مضيفاً «ولأول مرة ، لقد تم تصميم نوعًا جديداً من واقى الشمس يتكون من الحديد المائي الجزيئى (ثلاثى التكافؤ) ، وتم تثبيته بواسطة جسيمات السيليكا الدقيقة، بعد ذلك،  تم خلط هذه الماده مع زيت طبيعي واستخدامها بنجاح كمنتج واقى من الشمس للحماية من الأشعة فوق البنفسجية».

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الجامعة المصرية اليابانية فيروس كورونا كفر الشيخ رئيس جامعة كفر الشيخ رسالة دكتوراه الطاقة الشمسية جامعة الجلالة

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