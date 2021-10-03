انفجار ضخم قرب مسجد في كابول.. ووقوع ضحايا

استهدف عزاء والدة المتحدث باسمها

أعلن المتحدث باسم حركة طالبان، ذبيح الله مجاهد، اليوم الأحد، عن وقوع انفجار ضخم هز تجمعًا للمدنيين قرب أحد المساجد في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال مجاهد في تغريدة له على حسابه بموقع “تويتر”: "انفجرت عبوة ناسفة بالقرب من بوابة مسجد عيد جاه بالعاصمة كابول، مما أسفر عن مقتل عدد من المدنيين".

وحسب ما ذكرته وسائل إعلام أفغانية، فإن انفجار كابول استهدف بيت عزاء والدة القيادي في طالبان ووكيل وزارة الإعلام والثقافة في حكومتها الانتقالية ذبيح الله مجاهد.

يأتي ذلك في الوقت الذي شنت حركة طالبان حملة ضد "ولاية خراسان" فرع تنظيم داعش في أفغانستان، بمنطقة العاصمة كابول وننجرهار المجاورة على الحدود مع باكستان.

وجاءت هذه العملية بعد هجمات شنها داعش في مدينة جلال آباد الرئيسية في ننجرهار استهدفت مواقع طالبان، وأسفرت عن مقتل العديد من مقاتليها.

وخلال الأسبوع الماضي، أعلن تنظيم داعش في أفغانستان مسؤوليته عن عدد من التفجيرات في مدينة جلال آباد.

كما أعلن داعش مسؤوليته عن الهجوم على مطار كابول، الشهر الماضي، والذي أسفر عن مقتل 13 جنديا أمريكيا وعشرات المدنيين الأفغان.