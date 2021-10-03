ثلاث مشكلات تواجه المصريين بعد القضاء علي فيروس سى.. تعرف عليهم

أكد الدكتور جمال عصمت أستاذ الكبد والجهاز الهضمي بطب قصر العيني، إنه بعد نجاح مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي 100 مليون صحة للقضاء علي فيروس سي، أصبح لدينا 3 مشكلات تخص الكبد والجهاز الهضمي، وهي "الكبد الدهني، أورام الكبد الأولية، أمراض أخري.



جاء ذلك خلال الاجتماع الأول لأكبر خبراء من خمس قارات للجهاز الهضمي، تحت عنوان "المؤتمر الموحد للجامعات المصرية لأمراض الجهاز الهضمي والكبد والأمراض المعدية"، وبمشاركة ٢٩٠ محاضرا من مختلف الجامعات المصرية، وأكثر من ٧٠ خبيرا من أوروبا وأمريكا واسيا وإفريقيا، المنظمة العالمية للجهاز الهضمي والجمعية الأوروبية والأمريكية للجهاز الهضمي، و27 جامعة مصرية.



وشدد علي ضرورة استمرار التعليم الطبي المستمر، خاصة أن كل 10 سنوات تغير الأبحاث والدراسات العلمية والاكتشافات طرق التشخيص والعلاج والجراحات بنسبة 70%.



وتابع عمل المؤتمر خلال هذا العام علي تشجيع شباب الأطباء علي الدراسة والتعليم الطبي المستمر والمشاركة في الأبحاث، حيث قدم "جوائز" للشباب الذين نشروا أبحاث لهم في المجلات العملية العالمية.



وأضاف أن المؤتمر هذا العام أضاف جلسات جديدة من نوعها، منها "جلسات للتمريض، والشباب، وطلبة كليات الطب، والمرأة خاصة الحامل".



وأضاف الدكتور هاني شهاب، أستاذ أمراض الجهاز الهضمي والكبد بطلب قصر العيني، ورئيس وحدة علاج ودراسات أمراض الأمعاء، إن هناك خبراء من آسيا والصين، شاركوا في المؤتمر، بهدف تبادل الخبرات مع المدارس الطبية العالمية في علاج أمراض الجهاز الهضمي بالمنظار، مثل استئصال الأورام بدون جراحة، وعلاج ارتجاع المريء بدون جراحة أيضا عن طريق أجهزة متطورة، وذلك بنسبة نجاح أكثر من 80%.



ويري أن هناك الكثير من الأسباب وراء الإصابة بارتجاع المريء منها أمراض السمنة، حيث أن أسباب ارتجاع المريء قد يؤدي إلي حدوث أورام،مؤكدا أن ارتجاع المريء أصبح مرض العصر بعد القضاء علي فيروس سي.



وأوضح الدكتور أمجد علي الذهبي أستاذ أمراض الكبد بطب جامعة الأزهر، أن الهدف من المؤتمر هو توحيد كل الجهود في مجال الأبحاث، وعمل مجموعات بحثية، وخطة أبحاث، وتدريب شباب الأطباء علي كل ما هو جديد في العالم في هذا التخصص، كما يستهدف الإطلاع علي أحدث التوصيات العلمية في هذا التخصص ونقلها لشباب الأطباء في مصر، بالإضافة إلي نقل الخبرات المصرية للعالم.



وأوضح الدكتور زكي أستاذ أمراض الكبد بطب جامعة الأزهر، أنه يتم تأهيل الأطقم الطبية بالخبرات العملية الجديدة في أمراض الكبد، حيث يعود ذلك لصالح المرضي، فضلا لفتح قنوات للتواصل مع المواطنين، لرفع درجة الوعي.



في غضون ذلك، أضاف الدكتور حسام غنيم أستاذ امراض الكبد و الجهاز الهضمي بكلية طب جامعة بني سويف وعضو هيئة المؤتمر، أن هذا المؤتمر يعد الأقوي في مجال تخصص الكبد و الجهاز الهضمي والأمراض المعدية، حيث شارك فيه ٢٩٠ محاضرا مصريا، و ٧٠ محاضرا عالميا، وأكثر من 4 آلاف متابع، سواء كان عن طريق الحضور أو عن طريق الإنترنت.



وأوضح أنه تحدث خلال محاضرة بالمؤتمر عن أورام القولون وأهمية وطرق الكشف المبكر، حيث أن ذلك يساعد في الشفاء التام في المراحل المبكرة للمرض.

وشدد علي ضرورة إنشاء قاعدة بيانات للمرض، وبروتوكول للكشف المبكر، فضلا لأهمية استخدام التقنيات الحديثة في الكشف المبكر عن طريق تقنيات مناظير القولون الحديثة و المبتكرة.