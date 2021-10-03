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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بعد أزمة إلهام شاهين.. آمنة نصير تبيح التبرع بأعضاء الموتى بشرط | شاهد

الدكتورة أمنة نصير
الدكتورة أمنة نصير

كشفت الدكتورة أمنة نصير أستاذ العقيدة والفلسفة، عن حكم التبرع بالأعضاء في الإسلام، وذلك بعد تصريحات الفنانة إلهام شاهين والتي دعت فيها للتبرع بأعضاء الموتى.

 

وقالت الدكتورة أمنة نصير، خلال مكالمة هاتفية لبرنامج "ست الستات" والمذاع على فضائية "صدي البلد" ومن تقديم الإعلامية "دينا رامز"، أن رأى الفنانة إلهام شاهين صواب وأنه لا مانع في الإسلام أن يكون هناك تبرع للأعضاء لإنقاذ حياة شخص أخر.

 

وتابعت: “التبرع يكون بشرط ألا يتعجل الطبيب في خروج الروح من جسد المتوفي”، معقبة: "ده شرط لابد أن يلحق بالتبرع وهو عمل إنساني جميل لا يجب أن يشبه التجارة".

 

واستنكرت "نصير" رد الفعل الخشن تجاه تصريحات الفنانة الهام شاهين، معقبة: "للأسف رد الفعل الخشن وغير السليم أصبح السائد وأحي الفنانة وبقولها تبرعك ده عمل إنساني جميل". 

 

يذكر أن إلهام شاهين لم تكن المرة الأولى التي أعلنت تأييدها لفكرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، فهناك مشاهير سبقوها وآخرون أعلنوا اليوم، فبعد دعوة إلهام شاهين للتبرع، أعلنت اليوم الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي تأييدها لفكرة التبرع بأعضائها بعد وفاتها، وذلك في مقطع فيديو نشرته على حسابها الرسمي على فيسبوك .

 

أمنه نصير الدكتورة أمنة نصير رنامج ست الستات إلهام شاهين توك شو

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