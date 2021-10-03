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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

حظرني وترك طالبان.. ترامب يخوض معركة جديدة ضد تويتر لاستعادة حسابه

ترامب يخوض معركة
ترامب يخوض معركة جديدة ضد تويتر لاستعادة حسابه

يخوض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب معركة جديدة ضد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، حيث تقدم  بدعوى قضائية تطالب بإعادة تفعيل حسابه في "تويتر" الذي حذف على خلفية الهجوم الذي استهدف مبنى الكونجرس مطلع العام الجاري.

وفي الدعوى المقدمة أمام محكمة فيدرالية بولاية فلوريدا، قال ترامب إن تويتر يسمح لطالبان التي باتت تحكم أفغانستان ولا تزال مصنفة على أنها منظمة إرهابية في الولايات المتحدة، بامتلاك حساب.

وأكدت الدعوى أن حظر تويتر لحساب ترامب وتركها حساب طالبان مفتوحاً يعد "تناقضا مثيرا للسخرية".

وقال الرئيس الأمريكي السابق إن تويتر كان المنصة التي أعطته صوتا للوصول إلى الملايين من متابعيه الذين "أجبروا" من قبل أعضاء في الكونجرس على حظره.

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وحظر موقع "تويتر" وغيره من منصات التواصل الاجتماعي الرئيس السابق بعدما هاجمت مجموعة من أنصاره مقر الكونجرس في السادس من يناير، وكان لدى ترامب أكثر من 88 مليون متابع على تويتر عندما تم حظره.

وتحرك أنصار ترامب في يناير بعد ساعات من إدلاء ترامب بخطاب تحدث فيه عن تزوير في الانتخابات الرئاسية التي خسر فيها أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

ويرى محامو الرئيس السابق ترامب أن الديمقراطيين في الكونجرس وإدارة الرئيس جو بايدن ضغطوا على شركة التواصل الاجتماعي للإبقاء على حساب ترامب محظورا.

وكان استخدام ترامب لحسابه في تويتر منذ عام 2016 علامة فارقة في ترشحه للرئاسة الأمريكية، وظل يستخدمه طوال فترة حكمه لمهاجمة الأعداء وإعلان القرارات.

وتقول الدعوى إن تويتر يفرض رقابة على ترامب في انتهاك لحقوقه، فيما لا يزال الرئيس السابق يتمتع بشعبية كبيرة داخل الحزب الجمهوري وألمح مرارا إلى نيته الترشح مجددا لانتخابات الرئاسة المقبلة في 2024.

وفي يوليو الماضي، رفع ترامب دعوى قضائية ضد تويتر ورئيسها التنفيذي جاك دورسي، أكد فيها أن خطابه يخضع للرقابة غير العادلة.

وفي خطوة مفاجئة بعد شكوى ترامب، علق موقع تويتر  حساب المتحدث باسم حركة طالبان الأفغانية، ذبيح الله مجاهد.

وظهرت على حساب مجاهد رسالة تفيد بأن "الصفحة مقيدة بشكل مؤقت"، دون تقديم المزيد من التفاصيل حول القرار.

ترامب تويتر طالبان الرئيس الأمريكي السابق الكونجرس بايدن

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