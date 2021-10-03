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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الإعصار شاهين.. غرق سفينة في ميناء السلطان قابوس وإنقاذ طاقمها

غرق سفينة بميناء
غرق سفينة بميناء السلطان قابوس بسبب إعصار شاهين

مع وصول الإعصار شاهين المداري إلى اليابسة في سلطنة عمان، أعلنت اللجنة الوطنية لإدارة الحالات الطارئة في عمان غرق سفينة خشبية بميناء السلطان قابوس، مؤكدة إنقاذ جميع أفراد طاقمها.

 

وقالت اللجنة إن فريق من هيئة البيئة ووزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه قام بزيارة الموقع، حيث تبين غرق السفينة بالكامل، وتم إنقاذ جميع طاقمها، موضحة أن السفينة لم يكن على متنها أي حمولة قبل غرقها.

 

ووصل الإعصار شاهين المداري إلى نطاق اليابسة في شمال سلطنة عمان، فيما حذرت هيئة الأرصاد من أن هناك تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

 

كما أعلنت سلطنة عمان، أمس الأحد، انخفاض تصنيف إعصار شاهين إلى عاصفة مدارية بسرعة رياح حول المركز من 55 إلى 63 عقدة، 102 إلى 116 كم، محذرة من تأثيرات مباشرة بأمطار غزيرة ورياح شديدة السرعة على أغلب ولايات محافظتي شمال وجنوب الباطنة.

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وقالت وكالة الأنباء العمانية إن ولاية السويق تشهد أمطارًا غزيرة جدا نتيجة تأثرها بالحالة المدارية "شاهين" وتقرر قطع احترازي للتيار الكهربائي في بعض مناطق الولاية.

 

في وقت سابق، دعا المركز الوطني لإدارة الحالات الطارئة في عمان الجميع إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر والبقاء في المنازل، تجنبا للمساءلة القانونية.

 

كانت السلطات العمانية أعلنت مصرع طفل في تجمعات مائية بولاية العامرات في محافظة مسقط، إثر إعصار شاهين.

 

من جانبها، قالت هيئة الطيران المدني العمانية إن آخر صور الأقمار الصناعية وتحليل المركز الوطني للإنذار المبكر تبيِن أن إعصار شاهين سيواصل حركته نحو سواحل محافظتي جنوب وشمال الباطنة.

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