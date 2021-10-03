جمال شعبان عن أزمة كورونا: البحث العلمي يجب أن يكون بأولويات الدولة..فيديو

قال الدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب السابق ، إن البحث العلمي لابد أن يكون من أولويات الدولة بالإضافة إلى الطب الأساسي وهذا من اجل مواجهة فيروس كورونا والفيروسات المستقبلية .

وأضاف جمال شعبان خلال لقائه في برنامج" حضرة المواطن" المذاع علي قناه " الحدث اليوم " ، أن مهارات الطبيب المصري داخل غرف العناية المركزة عالية جدا، مؤكدا أن إنجلترا أخذت الكثير من أطباء العناية المصريين في أثناء جائحة كورونا؛ بسبب خبرتهم العالية، وبدون شروط .

وأوضح جمال شعبان ، أن قلوب المصريين هي الأكثر وجعا معنويا وعضويا، وهذا ما قالة أيقونة الطب المصري مجدي يعقوب، وهو أيقونة الطب؛ لأنه أكثر شخص أجرى عمليات قلب مفتوح في العالم تصل إلى 2000 عملية .