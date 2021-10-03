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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

عنصرية ما بعد الموت.. تشويه تمثال جورج فلويد أشهر ضحايا 2020

صدى البلد

خرب رجل من نيويورك تمثالا لضحية العنصرية الأشهر في عام 2020، جورج فلويد، الأمريكي الأسمر الذي قتل على يد ضابط شرطة.

وحسب "ديلي بيست" الأمريكية، غطت بقعة من الطلاء الأزرق تمثال جورج فلويد ، الذي تم كشف النقاب عنه الأسبوع الماضي مع تماثيل بريونا تايلور وعضو الكونجرس الراحل جون لويس.

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شرطة نيويورك لديها لقطات مراقبة للمخرب وهو يجهز الطلاء ويرميه على تمثال جورج فلويد، من ثم شرع في التزلج بعيدا.

قال ناحت تمثال فلويد وتايلور ولويس إن "أهمية المنحوتات هي أنها تناشد الآخرين أن يفكروا وينضموا إلى المحادثة حول المساواة والإنصاف والاحترام - بشكل أساسي، نقيض هذا تمثله حادثة هذا الصباح.. الفن يخلق بيئة للخطاب المدني".

وأضاف كريس كارنابوشي: “يمكننا التحدث عن اختلافاتنا وربما حتى نتوصل إلى بعض الفهم لوجهات نظر بعضنا البعض.. تم تخريب تمثال مماثل لفلويد في بروكلين خلال الصيف”.

جورج فلويد نيويورك جون لويس بروكلين الولايات المتحدة

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