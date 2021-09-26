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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بينيت يستعد للقاء وزيري خارجية الإمارات والبحرين في نيويورك

نفتالي بينيت
نفتالي بينيت

يستعد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، مساء اليوم الأحد في نيويورك، للقاء وزيري خارجية البحرين والإمارات، على هامش اجتماع الجمعية العامة بالأمم المتحدة.

جاء ذلك وفق بيان لديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية، إذ أن هذه الاجتماعات هي الأولى من نوعها، التي يعقدها بينيت مع قيادات من دول الخليج منذ توليه منصبه في يونيو الماضي.

وأضاف البيان أن بينيت سيلقي كلمته أمام الجمعية، ومن ثم سيلتقي الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، والسفيرة الأمريكية لدى المنظمة، وسيلقي كلمة أمام المنظمات اليهودية الأمريكية.

هذا ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" عن مصادر قولها إن نفتالي بينيت سيلتقي خلال زيارته لنيويورك على هامش حضور فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مع وزراء الدول العربية الموقعة على اتفاقيات "إبراهيم"  للسلام.

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ووصل بينيت ليلة أمس إلى نيويورك استعدادا لإلقاء كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 76.

رئيس الوزراء الإسرائيلي الأمم المتحدة البحرين الامارات بينيت الحكومة الإسرائيلية نيويورك

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