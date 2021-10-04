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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حبس متهم بقتل مواطن بسبب مشاجرة في المرج

شعار النيابة
شعار النيابة

أمرت النيابة العامة، بحبس شخص 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معه لاتهامه بقتل مواطن بسبب مشاجرة في منطقة المرج.

وكان رجال مباحث القاهرة نجحوا فى كشف ملابسات واقعة مقتل مواطن خلال مشاجرة بالمرج، حيث تم تحديد وضبط مرتكب الجريمة وتبين أنه مقاول.

 

 جاء ذلك، بعد أن تلقي اللواء علاء بشندي مدير عمليات مباحث القاهرة اخطارا من مباحث قسم شرطة المرج يفيد بورود بلاغ من أحد المستشفيات بإستقباله مواطنا، مقيم بدائرة القسم مصابا بأعيرة نارية "خرطوش" وتوفي متأثراً بإصابته .

 

وعلى الفور وجه اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة بسرعة الانتقال والفحص وتبين حدوث مشادة كلامية بين المتوفى و مقاول ، مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس، في أثناء تواجدهما بالمنطقة سكن المجنى عليه، فتطورت إلى مشاجرة قام على أثرها المتهم بإطلاق أعيرة نارية من " فرد خرطوش " كان بحوزته تجاه الآخر، محدثاً إصابته التى أودت بحياته، ولاذ بالفرار.

 

ومن خلال أحد الأكمنة تم ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المُستخدم فى ارتكاب الواقعة، واعترف بارتكابها، واتخذت الإجراءات القانونية.

أخبار الحوادث صدى البلد اخبار الحوادث اخبار المرج منطقة المرج اللواء علاء بشندي

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