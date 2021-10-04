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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

انطلاق أولى الرحلات لتفقد مشروعات مبادرة حياة كريمة بزفتى

صورة رحلة الطلاب
صورة رحلة الطلاب

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية انطلاق أولى الرحلات لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتي وذلك ضمن ٣٣ رحلة من المقرر تنفيذها على مدار الشهر تزامناً مع احتفال المحافظة بعيدها القومي ، حيث نظمت مديرية التربية والتعليم بالمحافظة أولى رحلاتها للمشاريع والتي شملت تفقد الطلاب مواقع العمل التي يتم فيها تنفيذ المبادرة . 

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بدأت الرحلة بعقد جلسة بقاعة مدرسة التمريض، للتعريف بالمبادرة والمشروعات التي تتم داخل المبادرة، ثم تفقد الطلاب مجمع الخدمات الحكومية ، مجمع الخدمات الزراعية البيطرية ، تطوير ورفع كفاءة مدرسة طلبة السايح، تبطين ترعة العطف، تطوير ورفع كفاءة محطة مياه الشرب الارتوازي، توصيل شبكات الفايبر أوبتك.


واختتمت الرحلة بالتوجه إلى قناطر دهتورة الشهيرة بـ(الخمسين عين)،  والتي تعد إرثا تاريخياً وثقافياًمهم، بجانب مناظرها الطبيعية الخلابة والنادرة، وقد أنشئت هذه القناطر فى عهد أسرة محمد على عام 1901 على فـرع دمياط على بعد 2 كيلو متـر بحرى . 

 
وأكد المحافظ أن تنظيم هذه الرحلات يهدف في المقام الأول لتوعية الطلاب والشباب بالمشروعات التنموية والمبادرة الرئاسية وأهميتها من خلال متابعة تنفيذ هذه المشروعات وأثرها في تطوير قرى زفتى وتوفير حياة كريمة لساكنيها تليق بهم إلى جانب تسليط الضوء على جهود الدولة المصرية التنموية وغرس قيم الولاء والانتماء للوطن . 

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ومن جانبه أكد ناصر حسن وكيل وزارة التربية والتعليم على استمرار المديرية في تنظيم الرحلات للمشروعات القومية لتشمل كافة الادارات التعليمية بطلابها ومعلميها . 
يذكر أن محافظة الغربية أعلنت عن تنظيم  ٣٣ رحلة للمشروعات القومية والتنموية بالمحافظة وعلى رأسها مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بزفتى،  في إطار احتفالاتها بعيدها القومي طوال شهر أكتوبر تخليداً لذكرى صمود أهلها أمام المحتل الفرنسي.
جاء ذلك بحضور الأستاذة نجوى العشيري السكرتير العام المساعد والأستاذ عبد الوهاب الحضري عضو المكتب الفني للمحافظ.

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