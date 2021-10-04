عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حكم غاني يدير مباراة الأهلي فى افتتاحية دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية

الأهلي
الأهلي

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تعيين الحكم الغاني دانيال لاريا لإدارة مباراة النادى الأهلى أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر فى افتتاحية مباريات المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.

 

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ضيفا على نظيره بطل النيجر على ملعب جنرال سيني كونتش في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

 

وسبق أن أدار الحكم الغاني دانيال لاريا لقاء ذهاب نفس الدور فى النسخة الماضية في النيجر عندما واجه الأهلي فريق سونديب بطل النيجر وعلى نفس الملعب.

 

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أحرزه المالي اليو ديانج.

 

يذكر أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء امس الاحد على ملعب التتش.

 

واشتكى الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، وشارك في المران الجماعي اليوم بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

 

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام، قبل مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية.

 

وكان الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لاعبا الفريق قد شاركا في المران الجماعي قبل ودية الغابة بعد شكوى الثنائي من حالة إجهاد عضلي.

 

واستانف الأهلي تدريباته امس الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.


ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.

الأهلى كهربا موسيمانى ابطال افريقيا النادي الأهلي بيتسو موسيماني التتش دوري ابطال افريقيا

ترشيحاتنا

الحبس 5 سنوات.. اعرف عقوبة التنمر لأكثر من شخصين على ذوى الإعاقة

للتعرف على الإمكانات المصرية.. جولة لشباب المنتدي المصري الروسي الثاني بالقرية الذكية

التعليم : إغلاق باب تلقي تظلمات الدور الثاني للثانوية العامة اليوم

التعليم توقع بروتوكول لرفع الكفاءة المهنية للمعلمين

بتسهيلات في السداد تصل لـ 20 عاما.. تعاونيات الإسكان تطرح 50 وحدة بمدينة 15 مايو

حكم غاني يدير مباراة الأهلي فى افتتاحية دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

في السعودية وليس مصر.. علماء يتوصلون إلى الجبل الذي كلم فيه موسى الله

أساء للنبي محمد فمات محروقا| نهاية مأساوية لرسام الكاريكاتير السويدي لارس فليكس

النفط ارتفع 7.5%..أسعار البنزين في مصر تقترب من الزيادة| توقيت وتوقعات

الذهب يواصل السقوط.. ومفاجأة في أسعار المعدن الأصفر اليوم الاثنين 4-10-2021

770 جنيهاً.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم الاثنين 4 -10-2021

ليست صديقة لي.. رسالة من وفاء عامر لـ ياسمين عبدالعزيز.. فيديو

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2021.. إعلان النتيجة خلال ساعات

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

راض بقضائك يا رب.. لماذا أشعلت امرأة النار في جسد نجار بثبات وهدوء؟.. تفاصيل

حكاية السهرة.. لماذا أشعلت "يا ناسيني" نار الغيرة في قلب كوكب الشرق؟

إلهام شاهين من داخل قصر عابدين:مصر أم الدنيا وأول حضارة فى العالم

الأخوة الأعداء.. كيف فكر شاب في الاستعانة بصديقه لاغتصاب شقيقته من أجل الميراث؟

فيديو

بعد إعلان بيع شقة فاتن حمامة .. أشهر الفنانين سكان عمارة ليبون

فيديو جراف|انهيار جبلي.. مشاهد مدمرة للعاصفة شاهين على سلطنة عمان

الدم بقى ميه.. شاب يخطط لتصوير شقيقته عارية من أجل الميراث

تمثيل من غير فلوس .. تصريحات وفاء عامر تتصدر التريند.. فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

خالد الشناوي يكتب: الاحتفال بمولد سيدنا رسول الله

شيماء السيد تكتب: احذر الشيطان مرة واحذر نفسك مرتين.

أحمد أبو علي يكتب: صناعة الصناديق العقارية.. باتت ضرورة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

إبراهيم شعبان

بايدن ينّفض أوراقه العربية

د. محمد مبروك

آلام الساق والبرسيم!

اﻟﻤﺰﻳﺪ