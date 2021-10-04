حكم غاني يدير مباراة الأهلي فى افتتاحية دورى أبطال أفريقيا للمرة الثانية

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا عن تعيين الحكم الغاني دانيال لاريا لإدارة مباراة النادى الأهلى أمام نظيره الحرس الوطني بطل النيجر فى افتتاحية مباريات المارد الأحمر بدورى أبطال أفريقيا.

ويحل فريق الكرة الأول بنادى الأهلي بقيادة الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني ضيفا على نظيره بطل النيجر على ملعب جنرال سيني كونتش في ذهاب الدور التمهيدي الثاني من دوري أبطال إفريقيا يوم 16 أكتوبر الجاري.

وسبق أن أدار الحكم الغاني دانيال لاريا لقاء ذهاب نفس الدور فى النسخة الماضية في النيجر عندما واجه الأهلي فريق سونديب بطل النيجر وعلى نفس الملعب.

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي الفوز على سونيديب بطل النيجر بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا أحرزه المالي اليو ديانج.

يذكر أن حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شارك في المران الجماعي للفريق الذي أقيم مساء امس الاحد على ملعب التتش.

واشتكى الشحات من إجهاد في العضلة الضامة، وشارك في المران الجماعي اليوم بعد خضوعه لبرنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي.

وخضع الشحات لفحص طبي قبل انطلاق المران للتأكد من تعافيه بشكل تام، قبل مشاركته في التدريبات بصورة طبيعية.

وكان الثنائي طاهر محمد طاهر ومحمود كهربا لاعبا الفريق قد شاركا في المران الجماعي قبل ودية الغابة بعد شكوى الثنائي من حالة إجهاد عضلي.

واستانف الأهلي تدريباته امس الأحد، بعد انتهاء الراحة السلبية، التي منحها بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق لمدة ثلاثة أيام عقب المباراة الودية التي خاضها الفريق الأسبوع الماضي على ملعب التتش بالجزيرة أمام فريق الغابة، وفاز فيها بسبعة أهداف دون مقابل، في إطار التحضير لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.



ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة، التي تشهد خوض الفريق مباراة الذهاب في دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا في شهر أكتوبر المقبل.