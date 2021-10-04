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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لا توجد ثروات سرية للمحيطين بـ بوتين.. الكرملين يرد على وثائق باندورا

الرئيس الروسي فلاديمير
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

ردت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الاثنين، على تحقيق "وثائق باندورا"، الذي نشره الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، قائلًا إنها يحمل "مزاعم لا أساس لها من الصحة".

 

وحسب وكالة "فرانس برس"، رفض الكرملين وثائق باندورا، واصفًا إياها بأنها تحمل "مزاعم لا أساس لها"، وذلك بعد كشفها عن مزاعم امتلاك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أصول سرية في موناكو والدائرة المحيطة به.

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وأضاف الكرملين في بيان صادر عنه: "لا نرى أي شيء مميز في "وثائق باندورا"، كما أنه لا توجد ثروات خفية للمحيطين بالرئيس بوتين.

 

ولم يرد اسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين صراحة في وثائق باندورا إلا أنه يرتبط عبر شركاء بأصول في موناكو لا سيما دارة على الواجهة البحرية اشترتها امرأة روسية يقال إنها أنجبت طفلا من بوتين.

 

فيما نقلت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا قولها إن وثائق باندورا تعتبر علامة على فشل الولايات المتحدة.

 

وقالت زاخاروفا على قناتها بتطبيق "تليجرام"، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن وعد بمحاربة الفساد كأولوية للأمن القومي، ومع ذلك كانت الولايات المتحدة "أكبر" ملاذ ضريبي.

 

وأضافت: "أظهرت الوثائق المسربة في تحقيق باندورا بأن ولاية داكوتا الجنوبية الأمريكية تحديدا تخفي مليارات الدولارات المملوكة لأشخاص سبق اتهامهم بارتكاب جرائم مالية خطيرة".

وكان تحقيق وثائق باندورا كشف عن تحويل عشرات الملايين من الدولارات من شركات في أوروبا ومنطقة البحر الكاريبي، إلى ولاية داكوتا الجنوبية.

وأوضح التحقيق أن داكوتا الجنوبية ونيفادا وأكثر من 12 ولاية أمريكية أخرى، برزت في مقدمة الأماكن التي توفر السرية المالية.

الرئاسة الروسية الكرملين وثائق باندورا باندورا فلاديمير بوتين

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