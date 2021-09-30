إخلاء إدلب من الإرهابيين.. تفاصيل جديدة بشأن محادثات بوتين وأردوغان

كشفت الرئاسة الروسية "الكرملين" اليوم الخميس، تفاصيل جديدة عن المحادثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي.

وحسب "روسيا اليوم"، قال الكرملين إن الرئيسين بوتين وأردوغان أكدا خلال لقائهما أمس الأربعاء، التزامهما بالاتفاقات المبرمة بشأن ضرورة إخلاء محافظة إدلب شمال غربي سوريا من الإرهابيين.

ونقلت وكالة "الأناضول" التركية، عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الخميس، إنه يجب تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها مع روسيا بشأن إنهاء التنظيمات الإرهابية في سوريا.

وطالب أردوغان الولايات المتحدة الأمريكية مغادرة سوريا وتركه لشعبها عاجلا أم آجلا.

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أشاد أمس الأربعاء، خلال لقائه مع نظيره التركي رجب طيب أردوغان في مدينة سوتشي، بواقع العلاقات بين الدولتين، مشيرا إلى أن موسكو وأنقرة تعلمتا إيجاد حلول وسط.

وذكر بوتين خلال محادثاته مع أردوغان في مدينة سوتشي الروسية، أنهما كانا على تواصل مستمر منذ آخر لقاء بينهما عقد في مارس 2020، مضيفا: "يسرنا أن نشير إلى أن علاقاتنا تتطور على نحو إيجابي، والمؤسسات المختصة تعمل دائما مع بعضها البعض في جميع الاتجاهات".

ولفت: "المحادثات بيننا تواجه صعوبات أحيانا، لكنها تفضي إلى نتائج نهائية إيجابية، وتعلمت مؤسساتنا المختصة إيجاد حلول وسط تصب في مصلحة الجانبين".

