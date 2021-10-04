بظهور ميسي.. تركي آل الشيخ يروج لـ موسم الرياض 2021

روج رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ، لانطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

ونشر تركي آل الشيخ الإعلان الرسمي لـ "موسم الرياض" 2021، والذي ظهر فيه لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وعلق تركي آل الشيخ كاتبًا: “تخيل أكثر!”.

وكانت قد أعلنت هيئة الترفيه السعودية، يوم السبت الماضي، انطلاق "موسم الرياض" 2021 بنسخته الجديدة لهذا العام في 20 أكتوبر المقبل، حيث تقام فعالياته على مساحة تصل إلى 5.4 ملايين متر مربع، ويتكون من 14 منطقة.

وفي تغريدة على حسابه في تويتر، أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ، أنه سيتم إطلاق موسم الرياض 2021، يوم 20 أكتوبر المقبل، تحت شعار "#تخيل_أكثر"، مشيرا إلى إقامة مؤتمر صحفي يوم 4 أكتوبر المقبل للإعلان عن تفاصيل الموسم وفعالياته المنتظرة، والكشف عن "مفاجآت كبيرة وغير مسبوقة".

وأضاف آل الشيخ في تغريدته: "إن هذا الموسم الذي تنظمه أيادٍ سعودية سيبهر العالم، مشيراً إلى أنه يشتمل على 7500 يوم فعالية، تتضمن 70 حفلة غنائية عربية، و6 حفلات غنائية عالمية، إضافة إلى 10 معارض عالمية، وإقامة 350 عرضًا مسرحيًا، و18 مسرحية عربية، و6 مسرحيات عالمية، بالإضافة إلى بطولة واحدة للمصارعة الحرة، ومباراتين عالميتين، و100 تجربة تفاعلية، إلى جانب 200 مطعم و70 مقهى تناسب بتنوعها أذواق الحضور والشرائح العمرية كافة".

وستشهد 14 منطقة متفرقة في مدينة الرياض جميع الفعاليات، التي تشمل أكثر من 10 معارض عالمية و18 مسرحية عربية ومباراتي كرة قدم عالمية وحدث عالمي للمصارعة الحرة، بالإضافة إلى توفر أفضل الخدمات بوجود أكثر من 70 مقهى و200 مطعم عالمي.

ومن المنتظر أن يقدم موسم الرياض مزيجًا من التفرد والتشويق والعصرية، لجعل الرياض حاضنة كبرى ووجهة مفضلة ومساحة محفزة تتجاوز المخيلة المحلية والعالمية، بما توفره للسكان والزوار، فضلاً عن الإسهام في تحقيق أهداف وطنية متعددة، مثل رفع مستوى صناعة قطاع الترفيه وزيادة حجمها، واستحداث فرص العمل، ونمو العائد الاقتصادي، واستقطاب الاستثمار الأجنبي.

ويسعى موسم الرياض لأن تكون عاصمة المملكة العربية السعودية وجهة ترفيهية سياحية، ليُرسخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات الترفيهية وأهمها على مستوى المنطقة.