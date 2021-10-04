محافظا الأقصر والسويس يهنئان الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

بعث محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ48 لنصر السادس من أكتوبر المجيد.



وقال المحافظ في برقيته "يسعدني ويشرفني أن أبعث لسيادتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أبناء محافظة الأقصر والقيادات التنفيذية بالمحافظة، بخالص التهنئة بمناسبة الإحتفال بذكرى نصر السادس من أكتوبر المجيد، تلك المناسبة التاريخية التي تمثل مبعث افتخار واعتزاز لشعب مصر العظيم وجيشه البطل الذي استطاع عبور قناة السويس واستعادة أرض سيناء الغالية في يوم النصر والعزة والكرامة، راجياً من الله سبحانه وتعالى أن تحقق مصرنا الحبيبة ما تصبوا إليه نحو المزيد من التقدم والازدهار والرخاء في ظل قيادتكم الحكيمة".



وفي السويس، أكد عبد المجيد صقر محافظ السويس أن انتصارات اكتوبر هى رمز العزة والكرامة وتخليد لذكري شهداء الوطن من أبناءنا من القوات المسلحة ومن أهالي السويس الأبطال الذين استشهدوا في سبيل رفعة وطنهم وضحوا بحياتهم لطرد العدو الغاشم من أرض السويس الباسلة، مشيرا إلى أن المحافظة اعتادت الاحتفال بذكري 24 أكتوبر عيد المقاومة الشعبية لمحافظة السويس احياء لهذه الذكري واستعادة الأمجاد لتعريف وتعليم الجيل الجديد من الشباب معني البطولة والانتماء للوطن.



وهنأ القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان الدكتور أيمن محمود عثمان الشعب المصري والقيادة السياسية والقوات المسلحة الباسلة بالذكرى الـ 48 لـ نصر أكتوبر المجيد.



وقال عثمان في برقيته" تعد انتصارات أكتوبر المجيدة ملحمة تاريخية خالدة في أذهان المصرين ووجدانهم هذا يوم النصر العظيم الذي أكد للعالم أجمع أن لمصر جيشًا قويًا يحميها"، مقدما التهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة وراعي نهضة مصر الحديثة، داعيًا المولى عز وجل أن يسدد خطاه لتحقيق آمال مصر في مجالات التنمية والتقدم وما فيه الخير للشعب العظيم، وأن يحفظ مصر من كل مكروه وسوء.



وأكد أن ما تشهده مصر في مختلف المجالات من تقدم وتنمية شاملة ومشروعات قومية لبناء الدولة هو ثمار انتصارات أكتوبر المجيدة.



كما بعث رئيس جامعة بنها الدكتور جمال سوسه، ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بمناسبة الذكرى الـ 48 لانتصارات أكتوبر المجيدة والتي برهنت على باسلة قواتنا المسلحة في سبيل الحفاظ والدفاع عن أمن واستقرار الوطن.



وجاء نص البرقية: "يسعدني أن أتقدم لفخامتكم بالأصالة عن نفسي وبالإنابة عن أسرة جامعة بنها بأخلص التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين لانتصارات السادس من أكتوبر ، داعيا المولى عز وجل أن يوفقكم ويسدد خطاكم لتحقيق مزيد من الإنجازات لمصرنا الغالية".



وأكد رئيس الجامعة أن ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة ستظل رمزًا للفخر والاعتزاز وشاهدًا على بسالة وعزيمة الجيش المصري وتضحياته في الحفاظ على الوطن.