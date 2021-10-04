خبير سوشيال ميديا: عطل مواقع التواصل الاجتماعي يستمر لفترة طويلة

توقع أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، ظهور منصات تفاعلية جديدة بديلة لـ الفيس بوك وتطبيقاته، مضيفا أن أي تسجيل على المنصات التفاعلية على الفيس بوك غير آمنة.

وأكد أمين أبو يحيى، في مداخلة هاتفية من واشنطن، مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، أن الفيسبوك منصة تجارية تبحث عن الأرباح فقط، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن يستمر تعطل الفيسبوك لفترة طويلة.

وفي السياق نفسه أشار أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، إلى أن تريليون دولار قيمة الفيسبوك في الأسواق وهبط سهمه بنسبة تقارب 7%، مؤكدا أن موظفة الكونجرس كشفت العديد من الأسرار والمعلومات عن تضليل الفيسبوك للرأي العام.

وتابع أمين أبو يحيى خبير في وسائل التواصل الاجتماعي، أن شركات التواصل الاجتماعي استخدمت في التنصت على المرشحين في الانتخابات الأمريكية.

فيما علق الإعلامي أحمد موسى، على تعطل موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك منذ ساعات، متسائلا :"هل ما حدث حرب سيبرانية أم هجوم هاكرز".

وأضاف الإعلامي أحمد موسى، في برنامجه على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، :"زمن فيسبوك، وايه اللي حصل في آخر3 ساعات وبعد عطل شديد ضرب مواقع التواصل الاجتماعي"، لافتا إلى أن تويتر يعوض الأمر حاليا وهناك إقبال تاريخي على تويتر.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن مارك مؤسس فيسبوك يدفع الثمن لأنه يحقق أرباحا على حساب الناس وليس لديهم أي مشكلة أن يحققون أرباح على حساب الاخلاق وجرائم أخلاقية.

وأكمل الإعلامي أحمد موسى، أنه الفيسبوك يمارس جرائم غير أخلاقية ويبحث عن الربح فقط، مشيرا إلى أنه قريبا سيعود فيسبوك للعمل مرة أخرى وربما بعد ساعات أو أيام أو شهور.

وفي السياق نفسه أشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن تريليون دولارهي قيمة الفيسبوك في الأسواق وهبط سهمه بنسبة تقارب 7%.