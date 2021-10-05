عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

سمكة قرش
سمكة قرش

تعرض راكب أمواج أمريكي، لعضة سمكة قرش، أصابته بجروح خطيرة، قبالة شاطئ نورث سلمون كريك، في كاليفورنيا؛ مما أثار ذعر رودا الشواطئ الأمريكية، وراكبي الأمواج.

 

الشاب الأمريكى أصيب بجروح خطيرة جراء عضة سمكة قرش ضخمة، حيث هاجمت المستمتعين برياضة الركمجة، على شاطئ نورث سلمون كريك، بالقرب من خليج بوديجا، في كاليفورنيا.

 

كان راكب الأمواج الأمريكي- وهو شاب في الثلاثينيات من عمره- يصرخ "هناك سمكة قرش!.. ساعدوني!"، لكن الأوان كان قد فات، وقضم القرش ساقه.

 

واستجابت قوات الطوارئ والعمليات الجوية لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، للحادث، وتم نقل الضحية مع عضة شديدة في الساق، إلى مستشفى سانتا روزا التذكاري.

 

وقدّّم لوح التزلج، أكثر الأدلة إثارة للصدمة؛ حيث ظهر عليه “قوس عريض من علامات الأسنان”؛ مما يشير إلى حجم سمكة القرش الضخم.

 

وأصيب الشاب بإصابة خطيرة في ساقه؛ ما أدى إلى تلف في الشرايين.

 

وربط زملاؤه من راكبي الأمواج قدمه؛ لوقف النزيف، وحملوه على لوح، إلى ساحة انتظار السيارات، حيث تم نقله جوا إلى مستشفى سانتا روزا التذكاري.

 

وعقب الهجوم؛ أغلقت منطقة المنتزه، المنطقة، أمام الجمهور، لمسافة ميلين، ونفذت دوريات على الشاطئ؛ لإبعاد الزوار عن الماء.

سمكة قرش راكب أمواج أمريكي كاليفورنيا راكبي الأمواج شاب أمريكي جروح خطيرة نورث سلمون خليج بوديجا الأمريكي قرش القرش اخبار المنوعات أخبار الترفيه

موضوعات متعلقة

مقطع يوقف القلب.. ثعبان ضخم ينام في حضن فتاة وتمسح على رأسه.. فيديو

شاب عماني يتزلج على مياه السيول وسط إعصار شاهين المدمر..فيديو

مع اقترابها من السعودية وشائعات وصولها مصر.. شاهد الآثار المدمرة للعاصفة «شاهين»|فيديو

فيديو يخطف القلوب.. لحظة وفاة شاب وهو ساجد أثناء قيام الليل بالإسكندرية

مع اقتراب الشتاء.. أسرع طريقة لاستخدام المروحة في تجفيف الملابس|صور

سنجاب يتحدى رجلا ويملئ سيارته بـ148 كجم جوز شاهد رد فعله|صور

يعمل بالجزر ولا يحتاج وقود.. شاهد رجل يقتحم بنزينة على حصان|فيديو

أول إصابة بشرية منذ عقود.. خفاش يتسبب في وفاة رجل بمرض نادر

ترشيحاتنا

لطلب دعم عملية السلام.. رئيس برلمان كوريا الجنوبية يزور مصر

حتى لو مغلق.. اعثر على هاتفك الآيفون المسروق أو الضائع بهذه الخطوات

سعر الدولار في البنوك اليوم 5-7-2021

دعاء مستجاب للزواج بمن تحب .. بـ34 كلمة تعجل الفرح

5000 جنيه زيادة جديدة في أسعار هيونداي توسان موديل 2022

ذكرى ميلاد سامية شكري|صغيرة على الحب أهم أعمالها.. وشقيقتها نجمة إغراء شهيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

هاكرز.. خبير أمن معلومات يكشف أسباب تعطل "فيسبوك" و"واتساب"

بسبب عطل فني.. توقف خدمة ماسنجر وانستجرام وواتساب في مصر والعالم

هل تعطل فيسبوك وواتس آب فقط؟..شلل في التطبيقات الشهيرة على الإنترنت عالميا

خبير معلومات يوضح سبب توقف فيسبوك وواتس اب وانستجرام ..فيديو

"فيسبوك" يكشف لـ صدى البلد تفاصيل عطل "واتس آب" و "إنستجرام" و "ماسنجر"

40 تصريحا جديدا من وزير التعليم لحسم الجدل قبل بدء الدراسة بأيام

السبب الحقيقي لتعطل فيسبوك في العالم.. هل يكون الهجوم الأضخم للهاكرز؟

مشاكل في التطبيقات.. أول تعليق من شركة "فيس بوك" عقب العطل المفاجئ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

بتر أصابع سائح بسبب عضة عنكبوت أثناء جلوسه على الشاطئ|صور

حقيقة تمكن طفل صيني عمره 13 عامًا من تعطيل فيس بوك وواتساب

حكاية السهرة | سيبوه ياخد فرصته.. عندما تخلى رشدي أباظة عن نجوميته لصالح محمود ياسين

فيديو

رسائل طمأنة وتحذير من وزيرة الصحة بشأن الموجة الرابعة من كورونا ..فيديو

فيديو جراف.. إسقاط النظام.. المظاهرات تجتاح إثيوبيا ضد آبي أحمد

أزمة غاز تضرب أوروبا .. هل تعيش القارة العجوز شتاء جليديا؟ "فيديو"

فيديو جراف.. الشاب مصطفى ضربوه بحجر.. فرح يتحول إلى مأتم في أبوالنمرس .. ما القصة

المزيد

ساحة رأي

محمود أبو حبيب يكتب: سر الرقم 6 ونكسة تل أبيب

كواعب احمد البراهمي تكتب: الرسالات

د. ضحى بركات تكتب: هل يموت الحب ....؟

عبد الرازق توفيق يكتب: الكذب القسري

أحمد شيخو يكتب: استخدام تركيا للأسلحة الكيميائية

رمضان البيه يكتب: العقائد فى الإسلام «4»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

نصر أكتوبر.. إرادة حياة

ريهام مازن

صحفيون على الجبهة !

إيمان الدربي

أطفال الزنا

د.مجدي بدران

فيروسات نزلات البرد

د.سالم الكتبي

الأولوية الأمريكية «العاجلة» ومناورات الملالي

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان «1»

كريمة أبو العينين

توبة نصوحه

إلهام أبو الفتح

100 عام على حديقة المريلاند

اﻟﻤﺰﻳﺪ