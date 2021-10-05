سمكة قرش تلتهم ساق شاب في أثناء الركمجة

تعرض راكب أمواج أمريكي، لعضة سمكة قرش، أصابته بجروح خطيرة، قبالة شاطئ نورث سلمون كريك، في كاليفورنيا؛ مما أثار ذعر رودا الشواطئ الأمريكية، وراكبي الأمواج.

الشاب الأمريكى أصيب بجروح خطيرة جراء عضة سمكة قرش ضخمة، حيث هاجمت المستمتعين برياضة الركمجة، على شاطئ نورث سلمون كريك، بالقرب من خليج بوديجا، في كاليفورنيا.

كان راكب الأمواج الأمريكي- وهو شاب في الثلاثينيات من عمره- يصرخ "هناك سمكة قرش!.. ساعدوني!"، لكن الأوان كان قد فات، وقضم القرش ساقه.

واستجابت قوات الطوارئ والعمليات الجوية لدوريات الطرق السريعة في كاليفورنيا، للحادث، وتم نقل الضحية مع عضة شديدة في الساق، إلى مستشفى سانتا روزا التذكاري.

وقدّّم لوح التزلج، أكثر الأدلة إثارة للصدمة؛ حيث ظهر عليه “قوس عريض من علامات الأسنان”؛ مما يشير إلى حجم سمكة القرش الضخم.

وأصيب الشاب بإصابة خطيرة في ساقه؛ ما أدى إلى تلف في الشرايين.

وربط زملاؤه من راكبي الأمواج قدمه؛ لوقف النزيف، وحملوه على لوح، إلى ساحة انتظار السيارات، حيث تم نقله جوا إلى مستشفى سانتا روزا التذكاري.

وعقب الهجوم؛ أغلقت منطقة المنتزه، المنطقة، أمام الجمهور، لمسافة ميلين، ونفذت دوريات على الشاطئ؛ لإبعاد الزوار عن الماء.