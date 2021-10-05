علاج التهاب العين فى المنزل لتخفيف أعراض عدوى العين قبل أن تنتشر عن طريق ملامسة إفرازات العين من شخص مصاب و يمكن أن تسبب الحالة احمرار وحكة وتمزق في العينين.

يعاني الشخص المصاب بالتهاب الملتحمة أيضًا من إفرازات أو تقشر حول العينين و يمكن معالجة جفاف العين عن طريق تنظيف الجفون بقطعة قماش مبللة ووضع كمادات باردة أو دافئة عدة مرات في اليوم.

عادة ما يصيب التهاب الملتحمة الرضع والأطفال الذين يحتاجون إلى علاج سريع إذا لاحظت أعراضًا مثل الحكة والتهيج والاحمرار والحرقان في العينين أو تورم في جفون الطفل فعليك طلب العناية الطبية الفورية.

قطرة لعلاج التهاب العين

عند الإصابة بالتهاب الملتحمة لا يمكن للمرء ارتداء العدسات اللاصقة عند وضع قطرات العين حتى يكتمل العلاج يتم وصف قطرات العين بالمضادات الحيوية أيضًا كجزء من العلاج.

إذا كانت العدوى فيروسية ، فلن تساعد قطرات المضادات الحيوية و يحتاج الفيروس إلى وقت ليأخذ مجراه من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

يبدأ التهاب الملتحمة الفيروسي عادة في عين واحدة ثم يصيب العين الأخرى في غضون أيام قليلة ويسبب التهاب الملتحمة حكة واحمرار في العينين



علاج التهاب العين الفيروسي فى المنزل



يمكن أن تساعد الكمادات الباردة والرطبة في تقليل الالتهاب الناجم عن التهاب الملتحمة فقط انقعى قطعة قماش نظيفة في ماء دافئ أو بارد وضع قطعة القماش المبللة على العين لبضع دقائق. أزيلى القماش واغسل يديك على الفور.

يمكن استخدام قطعة قماش دافئة ورطبة حول العينين حتى تجف و يمكن للمرء أيضا استخدام قطرات العين لتهدئة تهيج أو حرقان العين ويجب على الشخص المصاب بالعين تجنب لمس العينين ويمكن أن يؤدي لمس أو فرك العينين إلى تفاقم الأعراض.

في حالة الشعور بالحاجة إلى لمس العينين ، فيجب غسل اليدين قبل وبعد لمس العينين.

يمكن لبعض العلاجات السريعة أن تساعد فى علاج التهاب العين مثل الكمادات الدافئة والتى تساعد في تقليل الألم والتورم ومنع المزيد من العدوى فقط ضعى قطعة من القماش الدافىء على جفنك المغلق لمدة 5 دقائق في كل مرة عليك استخدام هذا المحلول كغسول للعين مرتين يوميًا.

يمكنك أيضًا استخدام قطرات العين المثلية 10٪ للتخلص من تهيج العين أو الالتهاب. ضع قطرة واحدة في كل عين عدة مرات يوميًا حتى تختفي العدوى.

التهاب العين البكتيرى



يمكنك استخدام محلول ملحي للتخلص من التهاب العين فهو يساعد على التخلص من التهاب العين والتحكم في العدوى ، وبالتالي ضمان عدم انتشار العدوى.

اخلطي ملعقة صغيرة من الملح في كوب من الماء وقومى بغلي المحلول واتركه ليبرد تمامًا.استخدمينه لشطف العين المصابة جيدًا كررى هذا العلاج في المنزل عدة مرات في اليوم.



للعسل خصائص مضادة للبكتيريا يمكنها قتل البكتيريا الضارة في العين والتي قد تسبب العدوى وللحصول على أفضل النتائج ، استخدم عسل مانوكا أو العسل العضوي.

اخلطي جيدًا أجزاء متساوية من العسل والماء المقطر. باستخدام كرة قطنية نظيفة ، ضعي المحلول على العين. استخدم هذا العلاج 2 أو 3 مرات في اليوم حتى تختفي الأعراض.

يمكنك أيضًا وضع قطرة من العسل مباشرة في العين ويساعد العسل على التخلص من أي أوساخ أو حطام أو إفرازات في العين. استخدمه 2 أو 3 مرات في اليوم.