فخر أفريقيا.. الأهلي يتقدم على الزمالك 95 مركزا في التصنيف العالمي للأندية

تفوق فريق الأهلي على غريمه التقليدي الزمالك، بـ 95 مركزا، في التصنيف العالمي للأندية.

وكشف موقع “ footballdatabase”، عن آخر تحديث لترتيب الأندية على مستوى العالم، حيث حل فريق بايرن ميونخ الألماني في الصدارة، وجاء مانشستر سيتي ثانيا، وليفربول ثالثا، وتشيلسي رابعا، وإنتر ميلان خامسا، وريال مدريد سادسا.

وتراجع ترتيب فريق برشلونة، في ظل النتائج الكارثية التي يقدمها محليا وقاريا، ليتواجد في المركز الـ 17.

وتواجد الأهلي في المركز الـ 29 عالميا والأول أفريقيا برصيد ( 1750 نقطة)، بينما تواجد الزمالك في المركز الـ 124 عالميا والثاني أفريقيا بـ (1593 نقطة).

فيما حل فريق بيراميدز في المركز الـ 20 أفريقيا بـ (1461 نقطة)، وسموحة في المركز الـ 27 بـ (1433 نقطة)، والمصري في المركز الـ 33 بـ (1425 نقطة)

وجاء ترتيب الأندية الأفريقية كالتالي:

1- الأهلي

2- الزمالك

3- صن داونز

4- الترجي

5- مازيمبي

6- الوداد

7- النجم الساحلي.

8- الهلال السوداني

9- الرجاء المغربي

10- فيتا كلوب